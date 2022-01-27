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Рубль взлетел на заявлении МИД РФ о неприемлемости войны с Украиной

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро заметно усилили темпы падения на Московской бирже в четверг днем, рубль активно растет в обеих парах на заявлениях российского МИД о неприемлемости военных действий между РФ и Украиной.

Курс доллара составил 78,05 руб. в 15:55, что на 83 копейки ниже, чем незадолго до времени появления новостей о заявлении МИД. Евро стоил 87,08 руб., он подешевел на 94 копейки к этому моменту.

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Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сильно ускорил темпы роста к доллару и евро днем в четверг после того, как МИД РФ сделал несколько важных заявлений относительно текущей внешнеполитической ситуации, и в первую очередь о неприемлемости военных действий между РФ и Украиной.

По словам заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Алексея Зайцева, "мы уже неоднократно заявляли, что наша страна ни на кого нападать не собирается". Он подчеркнул, что "мы считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами". Он также выразил надежду, что на предстоящей встрече в нормандском формате через две недели в Берлине удастся найти развязки накопившихся проблем в украинском урегулировании и продвинуться вперед.

В то же время, подчеркнул Зайцев, заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможном наращивании сил на восточном фланге альянса не создают благоприятного фона для переговоров о гарантиях безопасности.

курсы валют рубль доллар евро МИД РФ Украина

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