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Суд 24 февраля рассмотрит жалобу акционера "Варьеганнефтегаза" о санкциях к ННК

Москва. 27 января. INTERFAX.RU -Арбитражный суд Западно-Сибирского округа принял к производству кассационную жалобу миноритария ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз" (с конца 2020 года перешло от "Роснефти" к ННК) Владимира Арсентьева по делу о применении санкций к новому акционеру из-за пропуска обязательной оферты.

Заседание по делу назначено на 24 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.

Миноритарий общества Владимир Арсентьев в апреле 2021 года обратился в суд ХМАО с иском к ООО "ННК-Холдинг" и Банку России. Арсентьев требовал признать, что "ННК-Холдинг" со 2 февраля 2021 года пропустил срок направления в адрес "Варьеганнефтегаза" обязательного предложения о выкупе обыкновенных и привилегированных акций у миноритариев в рамках сделок покупки "ННК-Холдингом" 93,89% акций "Варьеганнефтегаза" от 29 декабря 2020 года.

Кроме того, он просил применить к "ННК-Холдингу" предусмотренные законом санкции: до даты, пока компания не выставит миноритариям оферту, ограничить право голоса по акциям, составляющим 30% голосующих акций "Варьеганнефтегаза".

Суд удовлетворил требование Арсентьева о привлечении к участию в деле "ННК-Варьеганнефтегаза" в качестве третьего лица и истребовании доказательств у ответчиков. В частности, суд предложил ЦБ РФ представить обращение "ННК-Холдинга" в ЦБ о том, что у него в результате сделок не возникло обязательство направить в "Варьеганнефтегаз" обязательную оферту миноритариям, а также копию ответа.

"ННК-Холдингу" было предложено представить суду копии договоров с ООО "РН - Разведка и Добыча" и "Роснефть Интернэшнл Холдингс Лимитед" от декабря 2020 года о покупке у них акций "Варьеганнефтегаза" (с указанием цены покупаемых обыкновенных и привилегированных акций). Также ННК должен был представить суду копии документов, подтверждающих платежи по сделкам.

В августе прошлого года Арбитражный суд ХМАО отказал в удовлетворении требований Арсентьева, в ноябре решение подтвердил суд апелляционной инстанции.

Арсентьев также подавал аналогичный иск в Арбитражный суд Москвы в марте, однако там его не приняли, посчитав, что заявление надо подавать по месту регистрации "Варьеганнефтегаза".

В свою очередь, в ННК "Интерфаксу" заявляли, что "информация о подаче заявления ООО "ННК-Холдинг" в Банк России об освобождении от обязанности направления обязательного предложения, содержащаяся в иске Арсентьева В.И., не соответствует действительности".

"Информируем, что он является миноритарным акционером ряда юридических лиц, в том числе ПАО "Химпром" ООО "Группа Оргсинтез", ПАО "Т-Плюс", ООО "Чебоксарский завод автокомпонентов" и других компаний и на постоянной основе предъявляет иски в судебные органы, руководствуясь своим пониманием российского корпоративного законодательства, вынуждая компании купить его пакеты акций по цене значительно выше рыночной. ООО "ННК-Холдинг" будет защищать свои права и интересы в суде", - говорили в ННК.

Сколько акций принадлежит Арсентьеву, в материалах суда не указано.

"Варьеганнефтегазу" принадлежат лицензии на Сусликовский участок (нижележащие горизонты), Северо-Хохряковский, Верхнеколик-Еганский, Бахиловский участки. В 2021 году компания добыла 1,662 млн тонн нефти.

ННК Роснефть Варьеганнефтегаз Арсентьев ХМАО Банк России

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