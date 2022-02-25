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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:06

ННК выкупила одну из "дочек" Роснефти в ХМАО

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - АО "ННК - Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" ("ННК-НПП", входит в "Независимую нефтегазовую компанию") стало владельцем АО "Корпорация Югранефть" вместо структуры "Роснефти", АО "РН-Холдинг", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ были внесены 15 февраля.

Новый акционер также сменил генерального директора нефтекомпании. Вместо Дениса Худякова, также возглавляющего "Самотлорнефтегаз" (дочерняя компания "Роснефти"), был назначен Антон Бояров, который по совместительству занимает пост гендиректора в "ННК Северо-Варьеганское" и "ННК-ННП".

Ранее "Независимой нефтегазовой компании", принадлежащей экс-главе "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, были проданы "Варьеганнефтегаз", "РН-Северная нефть", "Сахалинморнефтегаз", отдельные активы "Самаранефтегаза", "Оренбургнефти", "Няганьнефтегаза", а также 50% в "Томскнефти".

Корпорация "Югранефть" была создана в 1992 году российским предприятием "Черногорнефть" (40%) и канадской Norex Petroleum Ltd (60%) для разработки Малочерногорского месторождения в Западной Сибири. После банкротства "Черногорнефти" в 1998 году ее активы приобрело ОАО "ТНК-Нижневартовск".

В январе 2002 года Арбитражный суд Ханты-Мансийского АО признал недействительным вклад Norex Petroleum в виде "ноу-хау" в уставный капитал "Югранефти". Решением российского суда 50% акций "Югранефти", принадлежавших ранее Norex Petroleum, были переданы на баланс компании "ТНК-Нижневартовск", что изменило соотношение долей участников в капитале корпорации: "ТНК-Нижневартовск" стала владельцем 80% акций "Югранефти", а Norex - 20%.

Правопреемником ТНК стала компания ТНК-BP, которую в дальнейшем приобрела "Роснефть".

По данным ЦДУ ТЭК, "Корпорация Югранефть" в 2021 году добыла 87,5 тысячи тонн нефти и газового конденсата.

ННК Роснефть Югранефть ХМАО ТНК Norex Petroleum Антон Бояров Денис Худяков

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