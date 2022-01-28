Мировой спрос на золото в 2021 году вырос на 10%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Мировой спрос на золото в IV квартале 2021 года достиг 1,147 тысяч тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Это самый высокий квартальный показатель со II квартала 2019 года, а по сравнению с IV кварталом 2020 года спрос вырос в полтора раза.

По итогам всего 2021 года спрос на золото составил 4,021 тыс. тонн, он вырос на 10% к 2020 году, восстановившись после влияния COVID-19.

Отток из обеспеченных золотом ETF достиг 173 тонн против притока в 874 тонны в 2020 году, в основном поскольку некоторые инвесторы сократили хеджирование в начале года на фоне распространения вакцин от COVID-19.

Это однако было скомпенсировано ростом спроса в других секторах.

Спрос на золотые слитки и монеты вырос на 31% и достиг 1,18 тыс. тонн – это максимальный показатель за 8 лет. Розничные инвесторы искали в золоте убежище на фоне растущей инфляции и продолжающейся экономической неопределенности, вызванной пандемией, поясняет WGC.

Годовой спрос на ювелирные изделия восстановился до уровня допандемийного 2019 года и составил 2,124 тыс. тонн. Этому способствовал сильный IV квартал – спрос достиг самого высокого уровня со II квартала 2013 года, когда цена на золото была ниже на 25%.

"Спрос на ювелирные изделия достиг максимума почти за десятилетие, поскольку ключевые рынки – Китай и Индия – восстановили экономическую активность", - отмечает старший аналитик WGC по региону EMEA Луиза Стрит (ее слова приводятся в сообщении). Использование золота в производстве украшений по итогам года составило 2,221 тыс. тонн.

Центральные банки двенадцатый год подряд оставались нетто-покупателями золота и добавили 463 тонны к своим резервам, что на 82% больше, чем в 2020 году. Общемировой объем резервов достиг почти 30-летнего максимума.

Использование золота в технологическом секторе в 2021 году увеличилось на 9% и достигло 330 тонн, максимального показателя за три года. Золото все шире используется в разнообразной электронике – от мобильных устройств до телескопа James Webb, который недавно вывели на орбиту, а затем он достиг своего конечного пункта назначения на расстоянии 1 млн миль от Земли.

Предполагается, что в 2022 году спрос на золото ждет та же динамика, что и в прошлом. В ближайшей перспективе цена на золото, вероятно, будет реагировать на реальные ставки, которые, в свою очередь, будут меняться в ответ на скорость, с которой глобальные центробанки ужесточают денежно-кредитную политику, и эффективность их работы по сдерживанию инфляции, считает WGC. Исторически такая динамика рынка создавала препятствия для золота. Тем не менее, повышенная инфляция, наблюдавшаяся в начале этого года, и возможность отката рынка, скорее всего, поддержат спрос на золото в качестве средства хеджирования. Кроме того, спрос на золото, возможно, продолжит получать поддержку со стороны потребителей и центральных банков.

"То, как центральные банки справятся с устойчиво высоким уровнем инфляции, станет ключевым фактором для институционального и розничного спроса в 2022 году. Между тем, нынешняя сила ювелирного рынка может быть подорвана, если новые штаммы коронавируса опять ограничат доступ потребителей, или же, напротив, сохранится, если восстановление экономики продолжится", - отмечает Стрит.