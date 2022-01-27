Потребление золота в Китае в 2021 году выросло на 37%

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Потребление золота в Китае в 2021 году выросло на 37% по сравнению с 2020 годом и составило 1 тыс. 120,9 тонны, подсчитала Китайская ассоциация по золоту (China Gold Association, CGA). Показатель возрос даже по сравнению с "доковидным" 2019 годом, при этом динамика была двузначной – 12%.

В том числе спрос со стороны ювелиров вырос почти в полтора раза к 2020 году, до 711,29 тонны, инвестиционный спрос на слитки и монеты – на 27%, до 312,86 тонны. Оба этих показателя также выросли относительно 2019 года – на 5% и 39% соответственно. Спрос со стороны промышленных и других потребителей хоть и просел (на 4%) к 2019 году, вырос на 15% к 2020-му, составив 96,75 тонны. Спрос на промышленное золото поддерживают развитие новой энергетики в Китае и электронной промышленности, отмечает CGA.

При этом, как следует из статистики, к концу года рост спроса на золото в Китае замедлился. В IV квартале рост общего потребления к аналогичному периоду 2020 года составил всего 13%, в том числе инвестиционный спрос даже сократился – на 5%.

Производство золота в Китае из внутреннего сырья по итогам 2021 года снизилось на 10% и составило 328,98 тонны. Еще 114,58 тонны золота Китай произвел из импортного сырья. В общей сложности из внутреннего и импортного сырья в Китае было произведено 443,56 тонны золота, что на 7% меньше уровня 2020 года.

В начале 2021 года на двух золотодобывающих предприятиях в провинции Шаньдун произошли инциденты, связанные с безопасностью, и на других местных рудниках по требованию властей начались проверки, что повлияло на объемы добычи.