ЦБ РФ не увидел высоких рисков перегрева из-за темпов роста ипотеки в 2021 году

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Темпы роста ипотеки в 2021 году превысили 30%, превзойдя результат 2020 года, однако ЦБ не видит высоких рисков перегрева, так как в среднесрочном прогнозе ждет снижения выдач до более умеренных уровней из-за роста ставок, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

ЦБ указывает, что в декабре рост ипотеки ускорился: по предварительным данным, с учетом секьюритизации на сумму 67 млрд рублей прирост за месяц составил 3,2% (+2,7% без учета секьюритизации). Это рекордный месячный темп роста в 2021 году.

"Скорее всего, люди стремятся получить ипотеку до ее подорожания - несмотря на рост ключевой ставки, средняя ставка по ипотеке на первичном рынке даже немного снижалась (в ноябре - 5,8%, в октябре - 6%, в сентябре - 6,24%) из-за действия программ господдержки (в частности, сильно выросли выдачи в рамках семейной ипотеки), а также маркетинговых программ банков и застройщиков", - отмечает регулятор.

На вторичном рынке средняя ставка выросла, но опять же не так существенно, как ключевая (с 8,5% в октябре до 8,6% в ноябре), так как банки оттягивали повышение ставок для стимулирования спроса. Из общего объема ипотечных выдач в размере 645 млрд рублей в декабре (510 млрд рублей в ноябре) около 160 млрд рублей (25%) было предоставлено в рамках госпрограмм (в ноябре - 111 млрд рублей, или 22%). Основной объем пришелся на семейную ипотеку, выдачи по которой увеличились более чем на 60% (оценочно в декабре - 92 млрд рублей после 56 млрд рублей в ноябре), в то время как по льготной программе (под 7%) они выросли в меньшей степени (на 24%, до 56 млрд рублей после 45 млрд рублей в ноябре).

"По итогам 2021 года рост ипотечного портфеля (с корректировкой на секьюритизацию) превысил 30%, превзойдя результат 2020 год (около 25%). Однако мы не видим высоких рисков перегрева, так как, по нашим ожиданиям, в среднесрочном прогнозе выдачи снизятся до более умеренных уровней ввиду роста ипотечных ставок", - говорится в обзоре.