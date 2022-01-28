Рентабельность производства пшеницы в РФ в 2021 г. снизилась впервые за последние годы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рентабельность производства пшеницы в РФ, росшая все последние годы, в 2021 году, по предварительным данным, снизилась, свидетельствуют данные Минсельхоза. В этом году падение продолжится ускоренными темпами, прогнозируют эксперты.

Как следует из презентации Минсельхоза, с которой ознакомился "Интерфакс", рентабельность производства пшеницы по итогам 2021 года ожидается на уровне 51,8% (без учета субсидий) против 56,1% в предыдущем году. В 2020 году по сравнению с 2019 годом она повысилась на 22 п.п.

Снижение в этом секторе рынка серьезно замедлило темпы роста рентабельности производства зерновых и зернобобовых культур в целом – она предварительно ожидается на уровне 50,5% против 49,9% в 2020 году. В предыдущий период этот показатель вырос на 19,1 п.п.

Рентабельность производства кукурузы в 2021 году повысится до 51,2% с 48,4% годом ранее. В предыдущие годы темпы роста были выше и составляли двузначные показатели.

Как прогнозирует директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина, в этом году рентабельность зернового производства может резко снизиться. "Пошлины на экспорт зерна, которые находятся на высоком уровне, ведут к увеличению недополучения денежных средства производителями. В условиях роста цен на все составляющие себестоимости выращивания зерновых культур это приведет к резкому падению рентабельности производства", - заявила она "Интерфаксу".

Как отметила Тюрина, с начала сезона (с 1 июля 2021 года) темпы роста закупочных цен на пшеницу у производителей были ниже, чем прирост экспортных цен. "С 1 июля 2021 года по 23 января 2022 года пшеница 4 класса у производителей подорожала на 20%, или на $35 за тонну. В настоящее время разрыв внутренних цен на зерно с экспортными ценами составляет более $110 за тонну, в начале сезона он был $60 за тонну", - сказала она.

По словам Тюриной, экспортеры закладывают риски изменения плавающей пошлины в снижение закупочных цен у сельхозпроизводителей.

По данным Минсельхоза, рентабельность производства других сельхозкультур в прошлом году ожидается на более высоком, чем в предыдущем году, уровне. Так, в производстве подсолнечника она составит 95,4% против 80,2% годом ранее, сои – 77,7% против 49,4%. Рентабельность сахарной свеклы вырастет до 50,4% против 43,4% в 2020 году.

Как заявлял министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме в декабре, в целом рентабельность сельхозпроизводства с учетом господдержки в 2021 году составит 23,4%.

В 2020 году она была на уровне 22,9%.