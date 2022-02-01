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Мировые цены на пшеницу стремительно падают

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Мировые цены на пшеницу стремительно падают, следует из мониторинга "СовЭкона".

Так, в понедельник котировки на пшеницу на Чикагской бирже рухнули на 3,2%, что является самым сильным дневным падением с декабря прошлого года. Биржевые котировки на черноморскую пшеницу (протеин 12,5%) опустились на 5% по сравнению с максимумами месяца, до $315 за тонну.

Как считают эксперты, основная причина - вера трейдеров в мирное разрешение конфликта между Россией и Западом с Украиной, который до недавнего времени разогревал мировой зерновой рынок. Опасения, что возможный военный конфликт может привести к перебоям поставок с Черного моря, снижаются на фоне дипломатического прогресса, отмечается в сообщении.

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"СовЭкон" на минувшей неделе представил свой новый прогноз экспорта российской пшеницы в текущем сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.). Он был повышен на 0,2 млн тонн, до 34,3 млн тонн на фоне высоких темпов вывоза в декабре-феврале.

Эксперты также сообщили, что средние цены на пшеницу в России выросли на 225 рублей, до 15 200 рублей за тонну пшеницы 3 класса и 15 175 рублей за тонну пшеницы 4 класса (EXW Европейская часть РФ, без НДС). Котировки были поддержаны резким ослаблением рубля в последние недели и ростом закупочных цен в портах, считают они.

"Ослабление рубля и укрепление мирового рынка в предыдущие недели в значительной степени отыграно внутренними ценами на пшеницу. Потенциал дальнейшего роста выглядит ограниченным, а риски проседания рынка растут", - говорится в сообщении.

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