Февраль начинается с увеличения прокачки "Газпрома" через Украину

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Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Наступление февраля обещает некоторое изменение настроек европейского газового рынка. Увеличивается прокачка газа через Украину, но прямые транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" пока все еще не востребованы.

С начала февраля в контрактах с поставщиками импортного газа начнут действовать новые цены, что может сделать закупку "свежего" трубопроводного газа более привлекательной, чем в январе. Цена контрактов с поставщиками импортного газа (если рассматривать форвард "на месяц вперед") могла быть на треть выше цены спотового рынка (инструменты "на день вперед", "внутри дня"). В итоге покупатели по максимуму использовали импорт сжиженного природного газа и запасы из подземных хранилищ.

Такое поведение потребителей в январе оказалось достаточно неожиданным для российского поставщика газа.

В отношении декабря в монополии предвидели, что спрос упадет в конце месяца в праздничные недели и предпочли бронировать мощности газопровода "Ямал-Европа" в посуточном режиме. На весь январь "Газпром" забронировал "Ямал-Европу" в объеме 19,3 млн куб. м в стуки, но так и не воспользовался этой бронью. В результате магистраль работала в реверсном режиме, качая газ из Германии в Польшу, прямо поток по магистрали прекратился 21 декабря. На февраль "Газпром" не делал месячного бронирования магистрали, это означает, что рынок опять будет следить за ежедневными аукционами бронирования.

На газовые сутки 1 февраля "Газпром" все так же не бронировал мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа". Впрочем, впереди ночная сессия бронирования, которая оставляет для грузоотправителя еще одну возможность заказать прокачку.

Транзит газа через Украину в январе составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Первая номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля – 72,1 млн куб. м, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор "Газпрома" на транзит через эту страну закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора (по долгосрочному контракту забронировано 109 млн куб. м в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.