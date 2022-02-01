Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшую Destiny и Halo
О сделке стало известно спустя две недели после того, как Microsoft решила купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр Activision Blizzard
Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Японская компания Sony Interactive Entertainment приобрела американского разработчика компьютерных игр Bungie, сумма сделки составила $3,6 млрд, сообщает The Verge.
По словам гендиректора Bungie Пита Парсонса, после вхождения в Sony Interactive Entertainment студия сохранит творческую независимость.
"Мы по-прежнему отвечаем за свою судьбу. Мы продолжим самостоятельно издавать и творчески развивать наши игры. Мы продолжим управлять единым сообществом Bungie", - говорится в заявлении Парсонса на сайте Bungie.
Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан в блоге PlayStation также заверил, что Bungie останется независимой мультиплатформенной студией и издателем, которая будет находиться в "синергии и сотрудничестве" с PlayStation Studios.
"Опыт Bungie мирового класса в области мультиплатформенной разработки и игровых сервисов поможет нам воплотить в жизнь наше видение расширения PlayStation до сотен миллионов геймеров", - пояснил Райан.
О покупке Sony студии Bungie стало известно спустя две недели после того, как Microsoft Corp. объявила о планах купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр - Activision Blizzard. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд.
Bungie - американская студия, занимающаяся разработкой видеоигр. Основана в мае 1991 года.
В 2000 году Bungie была приобретена Microsoft, в это время она выпускала серию игр Halo. В 2007 году Bungie объявила о своей независимости, права на Halo остались у Microsoft.
В 2010 году Bungie подписала договор Activision Blizzard, в этот период были разработаны и выпущены игры Destiny и Destiny 2. В 2019 году Bungie объявила об окончании контракта с Activision Blizzard и о намерении продолжать работу над Destiny самостоятельно.