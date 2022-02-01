Sony объявила о покупке студии видеоигр Bungie, создавшую Destiny и Halo

О сделке стало известно спустя две недели после того, как Microsoft решила купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр Activision Blizzard

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Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Японская компания Sony Interactive Entertainment приобрела американского разработчика компьютерных игр Bungie, сумма сделки составила $3,6 млрд, сообщает The Verge.

По словам гендиректора Bungie Пита Парсонса, после вхождения в Sony Interactive Entertainment студия сохранит творческую независимость.

"Мы по-прежнему отвечаем за свою судьбу. Мы продолжим самостоятельно издавать и творчески развивать наши игры. Мы продолжим управлять единым сообществом Bungie", - говорится в заявлении Парсонса на сайте Bungie.

Президент Sony Interactive Entertainment Джим Райан в блоге PlayStation также заверил, что Bungie останется независимой мультиплатформенной студией и издателем, которая будет находиться в "синергии и сотрудничестве" с PlayStation Studios.

"Опыт Bungie мирового класса в области мультиплатформенной разработки и игровых сервисов поможет нам воплотить в жизнь наше видение расширения PlayStation до сотен миллионов геймеров", - пояснил Райан.

О покупке Sony студии Bungie стало известно спустя две недели после того, как Microsoft Corp. объявила о планах купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр - Activision Blizzard. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд.