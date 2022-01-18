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Microsoft решила купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире

Microsoft решила купить одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире
Фото: АР/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. сообщила о планах купить компанию Activision Blizzard, одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире.

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Microsoft заплатит $95 за акцию Activision, что примерно на 45,3% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд с учетом средств на балансе компании.

Activision Blizzard и принадлежащие ей студии известны разработкой серий игр Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. В эти игры играют около 400 млн человек в 190 странах. После завершения сделки Microsoft станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе после китайской Tencent и японской Sony, говорится в пресс-релизе.

Гендиректор Activision Бобби Котик останется во главе компании и будет подчиняться руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2023 финансового года после получения одобрений акционеров Activision и регуляторов. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний.

Акции Microsoft дешевеют на 1,7% на предварительных торгах во вторник. Цена бумаг Activision взлетела на 38% - до $90 за бумагу, после чего торги были приостановлены.

Microsoft Activision Blizzard

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