"Ъ" сообщил о технологических учениях Сбербанка на фоне возможных санкций США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк провел технологические учения на фоне сообщений о возможных санкционных ограничениях США по поставкам в РФ новой электроники и поддержке существующей, сообщает во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве и на рынке вычислительной техники.

По информации издания, учения были проведены на прошлой неделе. На них, в частности, моделировалась ситуация, в которой "Сбер" будет отключен от поддержки зарубежных поставщиков софта и электроники, включая Microsoft, Nvidia, VMware, SAP, Oracle и Intel. По информации одного из источников "Ъ", Сбербанк планирует закупить большие партии серверов и систем хранения данных.

В самом Сбербанке на вопрос об учениях не ответили. Не стали комментировать ситуацию и в других крупных банках, в частности, в ВТБ, Газпромбанке, Промсвязьбанке и Альфа-банке.

В российском офисе SAP заявили, что им ничего неизвестно о таких учениях. В Nvidia не стали комментировать данную информацию, заявив, что бизнес компании "находится вне политики". "Продолжали и будем продолжать поддерживать пользователей наших технологий во всем мире, включая Россию", - добавили в Nvidia.

В свою очередь в Минцифры подобные учения назвали стандартной практикой, отметив, что любой крупный бизнес анализирует устойчивость IT-инфраструктуры и оценивает возможные риски.

"Ъ" напоминает, что ранее власти США предупредили производителей микроэлектроники о возможном запрете поставок в РФ этой продукции в случае, если Россия нападет на Украину. По данным источников газеты, эти сообщения обеспокоили российское правительство и сейчас кабмин прорабатывает возможные сценарии реагирования на такие санкции. Москва готовится как к ограничениям поставок в Россию микроэлектроники, так и к отключению предприятий РФ, работающих с зарубежным софтом, от его поддержки.

Сбербанк и ранее интересовался тем, чтобы сделать свою IT-инфраструктуру менее зависимой от поставок из США. Так, в одном из мощнейших в России и в мире суперкомпьютеров - разработанном специалистами Сбербанка Christofari - установлено оборудование американской Nvidia. Между тем Сбербанк, по данным "Ъ", рассматривал в качестве потенциального поставщика электроники для суперкомпьютера российский НТЦ "Модуль".