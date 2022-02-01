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Цены на бензин на российских АЗС продолжают расти

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Розничные цены на бензин в период с 20 по 27 января ускорили рост в среднем по России, шаг недельного повышения увеличился до 8-9 копеек (против 4 копеек неделей ранее), свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

При этом на Дальнем Востоке цены не изменились, оставшись на уровне 6 января.

Наиболее существенно стоимость бензина увеличилась в регионах Сибири - в среднем на 19-20 копеек за литр (неделей ранее стоимость в СФО выросла на 2-3 копейки). Так, в Омской области цены на бензин подскочили сразу на 50 копеек, в Хакасии, Новосибирской области, Алтайском и Красноярском краях - на 25 копеек.

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Резкие скачки цен на бензин также наблюдались в Ивановской области (+50 коп./литр), Чечне (+40 коп./литр), Тюменской и Пермской областях (+25 коп./литр).

Вместе с тем, в Туве, где стоимость топлива отличается крайней нестабильностью, АИ-92 подешевел на 6 копеек. Также цена стоимость бензина снизилась в Дагестане - на 14-15 копеек.

Зимнее дизтопливо за 7 дней в среднем по России подорожало на 8 копеек (неделей ранее цены выросли на 34 копейки). Наибольший рост цен зафиксирован в Ненецком автономном округе (+50 коп./литр), Севастополе (+26 коп./литр), Карачаево-Черкессии, Курганской и Белгородской областях (+22 коп./литр), а также в Крыму (+21 коп./л) и Костромской области (+20 коп./л).

бензин

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