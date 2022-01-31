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Бензин Аи-92 на заправках Москвы подешевел впервые с сентября

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Стоимость 92-го бензина на заправках Москвы снизилась впервые с 20 сентября 2021 года, свидетельствуют данные Московской топливной ассоциации (МТА).

Так, средняя цена Аи-92 на минувшей неделе уменьшилась на 7 копеек - до 47,78 руб./л. Динамика обусловлена снижением средней стоимости топлива на АЗС "ЛУКОЙЛа" на 65 копеек - до 48,06 руб./л. Между тем, на АЗС "Газпром нефти" 92-й бензин подорожал в среднем на 50 копеек - до 47,64 руб./л. На заправках других собственников АЗС столицы цена Аи-92 не изменилась.

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В то же время, дизельное топливо и 95-й бензин продолжают дорожать 19-ю неделю подряд. Стоимость ДТ на минувшей неделе выросла на 8 копеек - до 54 руб./л. В частности, рост цен зафиксирован на АЗС под брендом "ТНК-Столица" (на 23 копейки - до 53,30 руб./л.), "Роснефти" (на 22 копейки, до 53,30 руб./л.) и "ЛУКОЙЛа" (на 11 копеек, до 53,66 руб./л.).

Аи-95 в среднем подорожал на 6 копеек - до 53,01 руб./л. Динамика связана с ростом цен на топливо на АЗС "Газпром нефти" на 50 копеек, до 52,69 руб./л. На остальных заправках стоимость 95-го бензина осталась неизменной.

бензин Москва

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