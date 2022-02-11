ФАС возбудила дело о завышении цен на бензин против "дочки" "ЛУКОЙЛа" в Пермском крае

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам завышения цен на бензин в отношении "дочки" "ЛУКОЙЛа" в Пермском крае.

Дело в отношении ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" возбуждено по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба ФАС.

"Пермское УФАС пришло к выводу, что резкий рост стоимости бензинов на АЗС в четвёртом квартале 2021 года не был экономически обоснован. В Пермском крае ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" занимает доминирующее положение на розничных рынках автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95 с долей свыше 70%. Основной рост цен на нефтепродукты пришёлся на последний квартал 2021 года, когда стоимость бензинов выросла в среднем на 2,5 рубля за 1 литр, что значительно больше, чем за первые девять месяцев 2021 года", - говорится в сообщении службы.

"Официальный уровень инфляции за 2021 год в России составил 8,39%, что в точности соответствует темпам роста розничных цен на бензины на АЗС ООО "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт" в Пермском крае. Однако при снижении оптовых закупочных цен на автомобильные бензины рост стоимости на АЗС в четвёртом квартале 2021 года был вызван не объективными экономическими факторами, а ориентацией компании на статистические данные по инфляции", - считает ведомство.

Пермское УФАС России пришло к выводу, что практика компании по определению уровня отпускных цен в соответствии с инфляцией при отсутствии для этого объективных экономических оснований не отвечает требованиям Закона о защите конкуренции.

"Еще одним фактором для возбуждения дела является наличие нефтеперерабатывающего завода и нефтебаз в Перми, принадлежащих компании, что значительно сокращает транспортные издержки для поставок бензинов на АЗС. При этом стоимость топлива в регионе выше, чем в смежных с Пермским краем субъектах РФ, в которых аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует", - подчеркивает ведомство.

Первое заседание по делу "дочки" "ЛУКОЙЛа" в пермском УФАС назначено на 10 марта.

Ранее замглавы ФАС Виталий Королев сообщал, что ведомство возбудило дело по признакам завышения цен на бензин в отношении "дочек" "ЛУКОЙЛа" и "Газпром нефти" в Нижегородской области РФ. Как заявлял Королев в начале 2022 года, Федеральная антимонопольная служба возобновляет в регионах работу штабов по отслеживанию ситуации с ценами на нефтепродукты.