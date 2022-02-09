Tesla отзовет 26 681 машину для исправления ошибок в софте

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla отзывает 26 681 машину для обновления программного обеспечения, сообщило Национальное управление по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA).

В этом софте нужно устранить ошибку, которая мешает правильной работе теплового насоса. Это может приводить к непреднамеренному открытию клапана теплового насоса и удерживать хладагент внутри испарителя, что понижает качество охлаждения.

Под отзывную кампанию подпадают машины Model 3, Model S, Model X, произведенные в 2021 и 2022 году, а также Model Y 2020-2022 годов выпуска. Софт им обновят удаленно, как обычно это делает Tesla.

За последние 12 месяцев котировки Tesla выросли на 8,5%.