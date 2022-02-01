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"Газпром" сохраняет высокую заявку на транзит через Украину на среду

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Заявка "Газпрома" на транзит через Украину на среду остается высокой - после 107,7 млн кубометров вторника первая информация о заявке на транзит на среду составляет 102,9 млн "кубов", свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины".

Таким образом российский концерн снова почти полностью использует мощности ГТС Украины, забронированные по долгосрочному контракту (109 млн куб. м).

В январе транзит "Газпрома" через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

В январе поставки импортного газа в Европу сильно пострадали от высоких цен, и покупатели максимально использовали альтернативы для оптимизации своих расходов - покупали газ на споте и поднимали из подземных хранилищ. Ситуация изменилась с началом февраля, когда цены выровнялись.

При этом увеличение физического потока российского газа в Европу привело к новому снижению котировок газа на спотовом рынке.

Газпром Украина

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