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Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита

Цена газа в Европе ушла ниже $900/тыс. куб. м на росте украинского транзита
Фото: Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе упала ниже $900 за тысячу кубометров на фоне роста поставок газа "Газпрома" по украинскому коридору и падению реверса в Польшу.

Во вторник ближайший (мартовский) фьючерс на TTF на бирже ICE Futures снизился до $898 за тысячу кубов.

В январе средняя стоимость контракта "на день вперед" на хабе TTF составила $976, в декабре - $1310 за тысячу кубометров.

ЭкономикаФевраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через УкраинуФевраль начинается с увеличения прокачки газа "Газпрома" через УкраинуЧитать подробнее

Главная новость дня на газовом рынке Европы - увеличение прокачки российского газа через Украину. Номинация на прокачку газа через Украину на 1 февраля повысилась до 107,7 млн куб. м, что близко к величине бронирования по долгосрочному контракту (109 млн куб. м). В январе транзит "Газпрома" через Украину составил в среднем 54 млн куб. м в сутки (минимум 43 млн куб. м и максимум 74 млн куб. м), что в два раза меньше, чем предусмотрено долгосрочным контрактом.

Кроме того, реверсный поток по газопроводу "Ямал-Европа" во вторник упал почти в шесть раз по отношению к понедельнику.

Из экспортных газопроводов "Газпром" приоритетно загружает "Северный поток" (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного коридора (по долгосрочному контракту забронировано 109 млн куб. м в сутки). Газопроводу "Ямал-Европа" в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль.

"Газпром" не прокачивает газ по "Ямалу-Европе" с 21 декабря 2021 года. Однако с учетом уже полной загрузки украинского коридора очередь может дойти и до использования мощностей этого газопровода.

газ Европа

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