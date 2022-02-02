Скорректированная прибыль Starbucks оказалась хуже прогнозов в I финквартале

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, в первом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль и выручку, причем скорректированная прибыль оказалась хуже прогнозов рынка, а выручка превзошла ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль за квартал, который завершился 2 января 2022 года, составила $815,9 млн, или 69 центов в расчете на акцию, по сравнению $622,2 млн, или 53 центами на акцию, полученными за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 72 цента на акцию.

Выручка увеличилась на 19,3% в годовом выражении, до $8,05 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне 80 центов на акцию при выручке в $7,98 млрд.

Глобальные сопоставимые продажи Starbucks в минувшем квартале увеличились на 13%. Количество покупок подскочило на 10%, в то время как средняя сумма чека выросла на 3%.

В странах Северной и Южной Америки сопоставимые продажи повысились на 18%, главным образом за счет 12%-ного роста количества покупок. В других регионах сопоставимые продажи снизились на 3% из-за падения средней суммы чека на 5%. В Китае сопоставимые продажи упали на 14%.

В первом финквартале компания открыла 484 новых кофеен, число увеличилось на 4% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и достигло 34,317 тысяч. В том числе в США работает 15,5 тысяч кофеен, в КНР - 5,56 тысяч.

Котировки акций Starbucks на дополнительных торгах снижаются на 0,7%. Рыночная стоимость компании сократилась на 11% за последние три месяца, до $113,5 млрд.