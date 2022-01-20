В Starbucks решили не обязывать сотрудников прививаться после решения ВС США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Американская корпорация Starbucks, владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, решила, что не будет требовать от работников в Соединенных Штатах обязательной вакцинации от коронавируса.

Основанием для этого решения стало то, что Верховный суд США 14 января шестью голосами против трех заблокировал решение администрации Джо Байдена обязать компании, в которых заняты больше 100 человек, требовать от сотрудников вакцинироваться от COVID-19 или еженедельно сдавать тесты за свой счет. Штат Starbucks в США насчитывает 228 тысяч человек.

"Мы уважаем решение суда и будем ему следовать", - цитирует MarketWatch главного операционного директора Starbucks Джона Калвера.

Starbucks 3 января выпустила предписание персоналу привиться от коронавируса к 9 февраля или еженедельно предоставлять результаты тестов на коронавирус. Тогда же компания потребовала, чтобы работники известили ее о своем статусе вакцинации к 10 января. Это требование успели выполнить 90% сотрудников, и "подавляющее большинство" из них были вакцинированы, говорится в сообщении.

Компания по-прежнему настоятельно рекомендует персоналу привиться от коронавирусной инфекции и пройти бустерную вакцинацию, отметил Калвер.

С начала года Starbucks потеряла 17,2% капитализации, ее рыночная стоимость оценивается в $114,66 млрд.