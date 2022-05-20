Глава Starbucks активно скупает подешевевшие акции компании

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор американской сети кофеен Starbucks Corp Говард Шульц активно покупает акции компании после того, как они упали в цене более чем на треть с начала года.

Шульц в начале мая приобрел бумаги Starbucks на сумму $10 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на документы, направленные в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Сделка состоялась 10 мая, а спустя два дня он купил еще 72,5 тыс. акций на сумму $5 млн.

Шульцу принадлежат 19,6 млн акций компании напрямую и еще 2,2 млн бумаг через подконтрольные компании.

Цена бумаг Starbucks в ходе предварительных торгов в пятницу растет на 1,9% и составляет $73,3. С начала года капитализация компании упала на 38,5%, до $81,75 млрд.