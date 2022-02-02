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Добыча нефти в РФ в январе выросла на 7,9%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе 2022 года повысился на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 46,53 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 11 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 14,31 млн тонн, "ЛУКОЙЛ" - 6,82 млн тонн, "Сургутнефтегаз" - 5,17 млн тонн, "Газпром нефть" - 3,28 млн тонн, "Татнефть" - 2,44 млн тонн, "Башнефть" - 1,63 млн тонн, "Славнефть" - 990,1 тыс. тонн, "НОВАТЭК" - 660,18 тыс. тонн, "РуссНефть" - 587,86 тыс. тонн.

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за первый месяц текущего года добыли 7,83 млн тонн нефти и газового конденсата.

Операторы Соглашения о разделе продукции (СРП) за указанный период добыли 1,4 млн тонн нефтяного сырья.

ЦДУ ТЭК

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