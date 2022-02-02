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Цена Brent поднялась до $89,22 за баррель в преддверии решения ОПЕК+

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Нефть незначительно растет в цене в среду в ожидании итогов февральской встречи представителей ОПЕК+.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:10 по московскому времени подорожали на $0,06 (0,07%) - до $89,22 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,16 (0,18%) - до $88,36 за баррель.

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Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в среду. Рынок в целом ожидает, что на этом заседании будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с в марте.

Тем временем аналитик Commerzbank Карстен Фритш отметил, что многие страны ОПЕК+ пока так и не смогли нарастить добычу до согласованного уровня, так что по факту альянс перевыполняет соглашение о сокращении производства.

Также участники рынка оценивают еженедельные данные о запасах топлива в США, представленные накануне ночью Американским институтом нефти (API). Запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации при Минэнерго США будет опубликован в среду в 18:30 МСК.

По мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", цена Brent снова может превысить $90 за баррель Brent, если данные Минэнерго США покажут снижение нефтяных резервов.

нефть

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