Госдолг США впервые превысил $30 трлн

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Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Совокупный объем государственного долга Соединенных Штатов на конец января составил $30,01 трлн, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные американского Минфина.

За два года госдолг США вырос на $7 трлн за счет активных заимствований на различные стимулирующие программы, призванные помочь экономике восстановиться после вызванного пандемией коронавируса спада.

"Это ошеломительный показатель, который вызывает неподдельное беспокойство, - сказала глава Комитета по ответственному федеральному бюджету Майя МакГинеас. - Это результат заимствований на действительно важные цели. В первую очередь, на преодоление пандемии COVID-19, но также многих триллионов долларов, взятых в долг по одной лишь причине - нежелание политиков платить по счетам".

В финансовом году, завершившемся в сентябре 2021 года, дефицит федерального бюджета США составил $2,8 трлн, или 12,4% ВВП США. Двумя годами ранее, то есть до пандемии, дефицит равнялся около 4,7% от ВВП.