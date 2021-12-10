Минздрав разрешит "Кругу добра" покупать "Золгенсму" до ее ввода в оборот в РФ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав пообещал изменить правила закупки препаратов для детей с орфанными заболеваниями, и в результате президентский фонд "Круг добра" сможет закупать зарегистрированные в России препараты, в том числе "Золгенсму", еще до их ввода в гражданский оборот.

В этом случае препараты должны будту соответствовать требованиям российских законов, за исключением требований к упаковке и маркировке, то есть, они могут оставаться в оригинальной, зарубежной, упаковке, объяснили в ведомстве.

Проект соответствующего постановления правительства размещен на портале проектов нормативных актов. В Минздраве выразили надежду, что его подписание позволит избежать задержки поставок.

Минздрав зарегистрировал "Золгенсму" 9 декабря. Это лекарство от спинальной мышечной атрофии (СМА) для детей производства Novartis. По данным Книги рекордов Гиннесса, это самый дорогой препарат в мире, он стоит $2,1 млн. Его применяют для детей возрастом до двух лет, он вводится однократно путем часовой инфузии. Ее достаточно, чтобы ребенок выздоровел. Производитель в июле 2020 года подал в российский Минздрав документы на регистрацию этого лекарства.

Фонд "Круг добра" также закупает для детей со СМА "Рисдиплам" и "Нусинерсен", эти препараты получают больше тысячи пациентов.