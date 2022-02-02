ЦБ РФ отметил снижение инфляционных ожиданий населения в январе

При этом они остались вблизи многолетних максимумов

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ после значительного роста в декабре в январе снизились, но остались вблизи многолетних максимумов, ценовые ожидания предприятий возросли, превысив максимумы 2021 года, говорится в комментарии Банка России.

"Устойчивого снижения инфляционных ожиданий пока не наблюдается. Они продолжают оказывать значительное повышательное давление на потребительский спрос и ценовую динамику. Банк России учитывает это в своих решениях по денежно-кредитной политике", - отмечает регулятор.

ЦБ подчеркивает, что вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. "В этих условиях и с учетом высоких инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели", - полагает регулятор.

Банк России убрал из комментария по инфляционным ожиданиям прогноз по инфляции. Ранее ЦБ ожидал, что с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% к концу 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Обновленный макроэкономический прогноз ЦБ должен опубликовать 11 февраля - в день опорного заседания совета директоров по ключевой ставке.

Инфляционные ожидания населения в январе 2022 года, согласно опросу "инФОМ", составили 13,7%, что на 1,1 процентного пункта (п.п.) ниже декабрьской оценки, но на 0,2 п.п. выше, чем в ноябре. Наблюдаемая населением инфляция в январе также снизилась: ее медианная оценка составила 16,7% (-1,0 п.п. к декабрю, но +0,5 п.п. к ноябрю 2021 года).

Снижение наблюдаемой и ожидаемой инфляции происходило на фоне замедления роста цен на наиболее сильно дорожающие товары и услуги, отмечает ЦБ. "Из-за особенностей восприятия ценовой динамики такие товары и услуги обращают на себя большее внимание, чем те, цены на которые растут умеренно или снижаются. Поэтому оценки личной инфляции всегда ближе к динамике цен наиболее дорожающих товаров и услуг, чем к средней инфляции по всей потребительской корзине", - говорится в комментарии.

Рост ценовых ожиданий предприятий в январе обусловлен сильным ростом затрат, в первую очередь повышением закупочных цен и удорожанием горюче-смазочных материалов, отмечает ЦБ. Предприятия ожидают, что перенести возросшие издержки в конечные цены позволит повышенный спрос.