Министерский комитет ОПЕК+ начал заседание

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ приступил к рассмотрению ситуации на рынке и изучению отчета технического комитета альянса, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций.

Накануне эксперты техкомитета пришли к выводу, что при любом из трех рассмотренных ими вариантов развития рынка коммерческие запасы нефти стран ОЭСР будут находиться ниже уровня 2015-2019 годов (референтный уровень эффективности сделки ОПЕК+) до осени 2022 года, при этом по всем трем сценариям предполагается профицит по итогам 2022 года.

Сценарии предполагают, что ОПЕК+ продолжает наращивать добычу нефти на 400 тыс. б/с каждый месяц до октября 2022 года, а из стратегических резервов (SPR) будут дополнительно высвобождены 40 млн баррелей нефти в первом полугодии, из которых 13,3 млн баррелей вернутся в SPR США в третьем квартале. Производство в Иране, Ливии и Венесуэле для целей анализа предполагается на уровне декабря 2021 года.

Как сообщил "Интерфаксу" один из источников, таким образом, неофициальная рекомендация техкомитета - продолжать наращивание добычи ОПЕК+ в марте на 400 тыс. б/с.

Эти выводы рассмотрит JMMC, сопредседателями которого являются лидеры альянса - Россия и Саудовская Аравия. Далее решение принимается на общей встрече министров стран ОПЕК+. Она назначена на 16:00 мск.

На комитете также рассматривается ход исполнения сделки. Согласно отчету техкомитета, страны ОПЕК+ в декабре исполнили сделку по снижению нефтедобычи на 122%, при этом страны ОПЕК перевыполнили соглашение на 27%, страны не-ОПЕК - на 14%.

Следовательно, ОПЕК+ увеличила добычу нефти в декабре на 270 тыс. б/с, в то время как планировала нарастить ее на 400 тыс. б/с.

Как сообщалось, альянс в июле 2021 году решил наращивать производство нефти на 400 тыс. б/с до полного истечения ограничений в 9,7 млн б/с, взятых на себя с мая 2020 года.

Министры коалиции встречаются каждый месяц для того, чтобы адаптировать это решение к рыночной ситуации. Однако договоренности еще ни разу не были изменены - несмотря на то, что потребители нефти, в частности Китай, Индия, а также США (являются и крупнейшим нефтепроизводителем), из-за сильного роста цен просили ОПЕК+ увеличить предложение еще больше.

Все эти месяцы коалиция перевыполняет сделку из-за аварий и ремонтов в ряде стран, а также недостатка инвестиций в прошедшие годы. Так, в августе 2021 года сделка была исполнена на 119%, в сентябре - на 115%, в октябре - на 116%, в ноябре - на 117%, в декабре - на 122%.

При этом фактическая добыча ОПЕК+ в августе 2021 года упала на 20 тыс. б/с к июлю, в сентябре выросла к августу на 690 тыс. б/с, в октябре увеличилась на 420 тыс. б/с, в ноябре - на 430 тыс. б/с, а в декабре - лишь на 270 тыс. б/с.