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Минэкономразвития отметило ускорение годовой инфляции до 8,82%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 28 января на уровне 8,82% после 8,64% на 21 января, 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

Росстат ранее в среду сообщил, что за неделю с 22 по 28 января инфляция замедлилась до 0,19% после роста на 0,22% неделей ранее.

"Сдерживающее влияние на отчетной неделе оказало снижение темпов роста цен на непродовольственные товары (0,14% после 0,18%) и замедление инфляции в секторе туристических и регулируемых услуг (0,12% после 0,16%). Вместе с тем цены на продукты питания выросли на 0,31% (0,21% неделей ранее) за счет удорожания как плодоовощной продукции (1,14%), так и других продуктов питания (0,19%)", - отмечается в обзоре Минэкономразвития.

"В годовом выражении рост цен по состоянию на 28 января составил 8,82% г/г (оценка может быть уточнена после выхода отчетных данных за январь 2022 года)", - оценило Минэкономразвития годовую инфляцию на 28 января (Росстат годовые оценки дает только по итогам месяца).

Последняя неделя января 2021 года была аномальной с точки зрения инфляции, рост цен тогда неожиданно замедлился до нуля из-за статистических досчетов после 8 недель подряд по 0,2% до и пяти недель по 0,2% после, поэтому резкий скачок годовой инфляции в конце января 2022 года был отчасти ожидаем.

Минэкономразвития Росстат

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