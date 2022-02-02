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ЦБ счел, что годовая инфляция по итогам января может ускориться до 8,7-8,9%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Рост цен в России в январе с учетом оперативных данных может составить порядка 1% (месяц к месяцу, без сезонной очистки), что соответствует ускорению годовой инфляции по итогам месяца до 8,7-8,9%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

Годовая инфляция в России, исходя из данных Росстата, на 21 января составила примерно 8,64% после 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря 2021 года.

ЦБ РФ инфляция

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