Росстат оценил инфляцию с 22 по 28 января в 0,19%

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 22 по 28 января 2022 года составила 0,19% после 0,22% с 15 по 21 января, сообщил Росстат.

Предыдущие замеры инфляции в 2022 году из-за праздников и новых дней регистрации не совпадали с недельным интервалом, поэтому сравнение с ними достаточно условно. Как сообщалось, за период с 11 по 14 января цены выросли на 0,10%, с 1 по 10 января рост цен составлял 0,56% (в том числе из-за повышения тарифов на транспорт с начала года).

Росстат с 2022 года регистрацию розничных цен и тарифов осуществляет в пятницу (а не в понедельник). "Это позволяет учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник (36% от всех рынков, попадающих в мониторинг Росстата), а также ярмарок выходного дня, начинающих работу в пятницу", - поясняли в Росстате.

С начала года к 28 января цены выросли на 1,07% - выше, чем за весь январь 2021 года (0,67%).

Среднесуточный рост цен за 28 дней января 2022 года, по данным Росстата, составил 0,038% (против среднесуточных 0,021% за период с 1 января по 1 февраля 2021 года). Последняя неделя января 2021 года была аномальной с точки зрения инфляции, рост цен тогда неожиданно замедлился до нуля из-за статистических досчетов после 8 недель подряд по 0,2% до и пяти недель по 0,2% после.

Из этих данных следует, что годовая инфляция в РФ на 28 января резко ускорилась (на фоне низкой базы последней недели января 2021 года), превысив 8,8% и двигаясь в сторону 8,9% (более точно можно будет судить только после выхода 9 февраля месячных данных Росстата по инфляции за январь) после 8,64% на 21 января, 8,62% на 14 января, 8,61% на 10 января и 8,39% на конец декабря.

За период с 22 по 28 января значительно выросли цены на сахарный песок - 0,7%, молоко - 0,6%, пшеничную муку - 0,5%.

Цены на плодоовощную продукцию за неделю увеличились на 1,1%, в том числе на огурцы - на 2,7%, капусту - на 2,1%, бананы - на 1,8%, помидоры - на 1,1%, морковь - на 1,0%, яблоки - на 0,8%, картофель и свеклу - на 0,4%, лук - на 0,2%.

Одновременно снизились цены на куриные яйца - на 1,0%, на мясо кур - на 0,3%.

Из непродовольственных товаров значительно выросли цены на смартфоны - на 0,6%.

Цены на бензин с 22 по 28 января увеличились на 0,2%, на дизельное топливо - на 0,3%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась за неделю на 3,2%.

Как сообщалось, Банк России 17 декабря ожидаемо принял решение повысить ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов - с 7,5% до 8,5%. Таким образом, ставка за год удвоилась: на последнем заседании в декабре 2020 года ЦБ оставил ее без изменений на уровне 4,25%.

При этом ЦБ, с одной стороны, в сигнале о будущей направленности ДКП сохранил ярко выраженную ястребиную окраску: регулятор по-прежнему "допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях". С другой стороны, впервые с июля возможное повышение ставки упоминается в единственном числе - в сентябре и октябре регулятор использовал множественное.

Впрочем, действительно ли это значимое смягчение тональности - утверждать сложно, так как на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что единственное число в новом заявлении вовсе не исключает множественного числа в повышении ставки в 2022 году.

ЦБ при этом сохранил свой прогноз по инфляции на 2022 год в интервале 4-4,5%.

Прогноз правительства по инфляции в 2022 году равен 4%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2022 год значительно выше и равняется 5,1% и на фоне динамики в январе может еще увеличиться в ходе ближайшего опроса в начале февраля.