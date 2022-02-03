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Эксперты советуют покупать дома в деревне летом, а коттеджи - зимой

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Эксперты "Инком-Недвижимости" советуют покупать коттеджи в организованных поселках зимой, поскольку в это время можно оценить, насколько хорошо работают инженерные системы в морозы и как хорошо расчищаются подъезды к поселку.

Спрос на коттеджи и участки в сформированных поселках с коммуникациями сохраняется круглый год, говорится в исследовании компании. Дома, требующие отделки, чаще покупают перед началом теплого сезона, поскольку работы по отделке удобнее проводить летом.

Первичные и вторичные участки и дома в деревнях обычно покупают в сезоны, когда нет снега, который может скрывать заболоченность участка, старые фундаменты, скопившийся мусор, объясняют эксперты.

Нынешней зимой, несмотря на высокий спрос, продавцы готовы идти на определенные уступки, говорится в исследовании. Так предоставляемые девелоперами скидки на "первичку" варьируются от 5% до 10%. Их размер зависит от готовности объекта и схемы оплаты (стопроцентная оплата, рассрочка, ее сроки, ипотека и т.д.). На вторичном рынке величина дисконта зависит от договоренности продавца с покупателем и в среднем составляет от 10% до 20%.

Средняя стоимость первичного коттеджа/участка с подрядом по состоянию на февраль 2022 года составляет 28 млн рублей, участка без подряда - 4,2 млн рублей, таунхауса/дуплекса - 18,4 млн рублей. Цена аналогичной "вторички" - 31,41 млн рублей, 1,19 млн рублей и 12,6 млн рублей соответственно.

Инком-недвижимость

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