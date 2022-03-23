Эксперт отметил "колоссальный дефицит" предложения на вторичном рынке недвижимости

Подорожание "вторички", по его словам, сильно опережает рост экономики

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На вторичном рынке недвижимости сейчас наблюдается колоссальный дефицит из-за непропорционального роста цен относительно роста экономики, заявил на пресс-конференции директор департамента вторичного рынка "Инком-Недвижимости" Сергей Шлома.

"На рынке "вторички" никогда не было так мало квартир, как сейчас. На рынке "вторички" колоссальный дефицит: купить нечего, выбрать не из чего. Это связано с тем, что кардинально изменился рынок за последние полтора года. Цена на "вторичку" выросла на 50% при том, что экономика глобально выросла на 5-6%", - сказал он.

По его словам, из-за льготных ипотечных программ на рынок недвижимости пришли совершенно другие покупатели.

"Это человек, который не мыслит категориями "справедливая цена объекта", "за сколько я продам этот объект", "сколько он реально стоит". Это вообще не волнует этого человека, его волнует одна единственная вещь - сколько я буду платить ежемесячно. (...) Из-за этого на "вторичке" за эти полтора года волей или неволей надулся "пузырь", и в процессе роста этого "пузыря" все адекватное предложение, которое было на рынке, было вымыто. Все квартиры по нормальным ценам были проданы", - пояснил спикер.

Ранее в "Инком-Недвижимость" подсчитали, что в феврале спрос на "вторичку" в Москве вырос в полтора раза. По наблюдениям экспертов, в марте участники рынка поделились пополам: первая часть стремится ускорить сделки, вторая, напротив, решила отложить вопрос на неопределенный срок.