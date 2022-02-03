Brent подешевела до $88,2 за баррель

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили падение и теряют днем в четверг уже около 1,5%. Участники рынка оценивают способность стран ОПЕК+ выполнить обещание по увеличению добычи, при этом аналитики сомневаются, что все члены организации смогут достигнуть целевых показателей производства, пишет Trading Economics.

К 14:26 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,27 (1,42%), до $88,2 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI у этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $1,35 (1,53%), до $86,91 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана по наращиванию нефтедобычи в марте на 400 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Следующая встреча министров широкой коалиции назначена на 2 марта.

Участники заседания ОПЕК+ подчеркнули важность полного исполнения соглашения и приверженности механизму компенсации ранее не сокращенной добычи с учетом продления срока компенсаций до конца июня 2022 года.

Минэнерго США 2 февраля сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,05 млн баррелей - до 415,14 млн баррелей. Товарные резервы бензина выросли на 2,12 млн баррелей и составили 250,04 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,41 млн баррелей, до 122,74 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста запасов нефти на 1,8 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,5 млн баррелей.