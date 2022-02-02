Brent подорожала до $89,5 за баррель

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть демонстрируют сдержанный рост в ходе торгов в среду, рынок ждет итогов февральской встречи представителей ОПЕК+.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 по московскому времени в среду составила $89,5 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 10 центов, до $89,16 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $88,51 за баррель, что на $0,31 (0,35%) выше итогового значения сессии во вторник. Накануне стоимость этих контрактов выросла на 5 центов и составила $88,2 за баррель.

Министры стран ОПЕК+ проведут встречу в среду. Рынок в целом ожидает, что на этом заседании будет принято решение продолжать придерживаться плана по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. б/с каждый месяц в марте.

"Пусть консенсус предусматривает сохранение статус-кво и продолжение постепенных повышений добычи в марте, но любые комментарии по поводу их более долгосрочных взглядов могут спровоцировать существенные колебания на рынке", - сказал аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

Тем временем аналитик Commerzbank Карстен Фритш отметил, что многие страны ОПЕК+ пока так и не смогли нарастить добычу до согласованного уровня, так что по факту альянс перевыполняет соглашение о сокращении нефтедобычи.

Также участники рынка оценивают еженедельные данные о запасах топлива в США, представленные накануне ночью Американским институтом нефти (API). Данные указали, что запасы нефти на прошлой неделе сократились на 1,6 млн баррелей. Официальный отчет Управления энергетической информации при Минэнерго США будет опубликован в среду в 18:30 по Москве.