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ConocoPhillips увеличила квартальную чистую прибыль в семь раз

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2021 года американская нефтяная компания ConocoPhillips увеличила чистую прибыль в семь раз, до $2,1 млрд, или $1,55 в расчете на акцию против $300 млн, или $0,24 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,27 на акцию и существенно превысила средний прогноз опрошенных FactSet экспертов для данного показателя в $1,10 на акцию. При этом прибыль стала максимальной почти за три года.

О выручке за квартал компания ничего не сообщила.

Объем добычи в апреле-июне без учета Ливии составил 1,547 млн баррелей нефтяного эквивалента, увеличившись на 566 млн по сравнению с общим показателем за аналогичный период годом ранее. Компания ожидает, что в третьем квартале текущего года добыча составит 1,48-1,52 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Средняя цена реализации углеводородов в минувшем квартале составила $50,03 за баррель нефтяного эквивалента по сравнению с $23,09 за аналогичный период годом ранее. Показатель подскочил на 117%.

США Ливия ConocoPhillips

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