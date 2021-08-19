В США суд заблокировал многомиллиардный проект ConocoPhillips на Аляске

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Судья суда округа Аляска Шэрон Глисон заблокировала Willow - многомиллиардный нефтяной проект ConocoPhillips на Аляске, посчитав, что власти страны, одобрившие его ранее, недооценили потенциальные негативные последствия добычи нефти для климата.

Ранее проект был одобрен администраций Дональда Трампа, администрацией Джо Байдена, а также его поддержали власти Аляски.

Губернатор штата Майкл Данливи уже раскритиковал решение суда, заявив, что оно поставило под угрозу тысячи потенциальных рабочих мест, которые создал бы проект.

ConocoPhillips оценивает затраты на первый этап Willow в $3 млрд, а его общую стоимость - в $6 млрд.

Судья Глисон встала на сторону противников проекта, которые считают, что Бюро земельного управления не учло в полной мере фактор парниковых газов, которые будут образовываться при добыче нефти. Она также заявила, что меры, предусмотренные для смягчения потенциальных негативных последствий для полярных медведей в результате добычи нефти в регионе недостаточны.

Она отметила, что суд выявил наличие "серьезных ошибок" в оценке проекта.

ConocoPhillips заявила, что оценит вердикт и возможные варианты реакции на него.

В соответствии с решением суда, Бюро земельного управления и ConocoPhillips должны провести дополнительный анализ проекта, что может отсрочить его на один-два года, пишет S&P Global Platts.

Если компании удастся реализовать Willow в соответствии с намеченным графиком, добыча нефти на нем начнется в 2025 или в 2026 году, и ее пиковый уровень оценивается в 150 тысяч баррелей в сутки.