ВТБ запустил ипотеку на машиноместа и кладовки

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ начал выдавать ипотеку на машиноместа и кладовки, сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ стратегически нацелен на улучшение качества жизни россиян, поэтому мы приняли решение добавить в свою линейку новый продукт", - прокомментировал член правления ВТБ Святослав Островский.

Оформление кредита доступно по паспорту и СНИЛС как на готовые, так и на строящиеся объекты. Минимальная ставка составляет 10,7%. Она доступна для зарплатных клиентов ВТБ (как действующих, так и будущих) при условии комплексного страхования, подаче заявки на сайте банка или через застройщика-партнера и использовании цифровых сервисов при оформлении сделки. Первоначальный взнос в рамках программы составляет не менее 20% от стоимости недвижимости. Минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Срок кредита - до 30 лет.

По прогнозам ВТБ, в 2022 году новым продуктом могут воспользоваться свыше 10 тысяч заемщиков, а объем сделок достигнуть 10 млрд рублей.