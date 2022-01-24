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ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома по ставке от 5,75%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - ВТБ распространил программу ипотеки с господдержкой на покупку готовых частных домов с земельным участком, минимальная ставка по кредиту составит 5,75%, сообщила пресс-служба банка.

Среди условий предоставления кредита по льготной ставке - покупка недвижимости по договору купли-продажу у юрлица, обслуживание (в том числе зарплатное) в ВТБ и др. При этом максимальная сумма кредита, как и в случае ипотеки на квартиры в новостройках, составит 3 млн рублей, срок - до 30 лет, первоначальный взнос - не менее 15% от стоимости жилья.

Также в банке напомнили, что по программе "Семейной ипотеки" заемщики с детьми также могут приобретать готовые дома. По ней ставка составит от 4,7%, на Дальнем Востоке - от 4,3%.

ВТБ

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