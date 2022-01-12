В ВТБ подсчитали, что банки РФ в 2021 году выдали рекордные 5,7 трлн руб. ипотеки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российские банки в 2021 году выдали рекордные 5,69 трлн рублей ипотечных кредитов, что более чем на четверть превышает показатели предыдущего года, подсчитали аналитики ВТБ.

"На динамику рынка повлияли отложенный спрос из-за пандемии, активный ввод новых девелоперских проектов, а также рекордно низкий уровень ставок в первом полугодии", - сказал вице-президент ВТБ Евгений Дячкин, чьи слова приводятся в пресс-релизе банка.

Ипотечный портфель ВТБ за увеличился на четверть и достиг 2,5 трлн рублей. Регионами-лидерами по объему проведенных сделок в минувшем году стали Москва и область (460 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (107,8 млрд рублей), Новосибирская область (43,4 млрд), Татарстан (42,8 млрд) и Свердловская область (30,6 млрд). Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей.

Основным драйвером роста ипотечных продаж стала программа господдержки. Клиенты ВТБ оформили в рамках льготной программы свыше 63 тыс. кредитов на сумму около 200 млрд рублей. Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает "семейная ипотека", по которой банк в прошлом году выдал свыше 100 млрд рублей кредитов. Доля программы в общих выдачах по итогам декабря составила около 25%.

По мнению экспертов банка, в 2022 году спрос на ипотеку сохранится, однако объем выдачи кредитов будет зависеть от возможного продления госпрограммы.

"По нашим оценкам, рынок ипотечного кредитования в ближайшее время ждет охлаждение. Ужесточение денежно-кредитной политики Банком России отражается на стоимости ипотеки, ставки по которой перешагнули двузначный уровень. В этом году спрос на ипотеку сохранится на фоне развития строительного сектора и совместных предложений банков и застройщиков. При этом многое зависит от возможного продления госпрограммы. В случае ее сохранения объем выдач может снова превысить 5 трлн рублей, в случае завершения - скорректироваться до уровня 2020 года. При этом мы рассчитываем, что правительство предложит выгодные условия для поддержки населения и продолжит господдержку, поэтому серьезного "проседания" рынка мы не увидим", - отметил Дячкин.

Стимулировать рынок будет сегмент ИЖС (индивидуального жилищного строительства), а именно расширение госпрограммы на такие объекты и планируемое применение технологий эскроу-счетов. Дополнительным импульсом станут специальные программы кредитования ИЖС, которые запустили крупнейшие банки.