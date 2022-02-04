В США шторм оставил без электричества почти 300 тысяч человек

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Более 285 тысяч человек в центральной, восточной и южной частях США остались без электричества, свидетельствуют данные портала PowerOutrage.US, который отслеживает перебои в электроснабжении в Соединенных Штатах.

Сильнее всего от стихии пострадал штат Теннесси - там без света остались более 150 тысяч человек. Также шторм лишил электричества более 60 тысяч человек в Огайо, почти 19 тысяч - в Кентукки, более 17 тысяч - в Арканзасе и свыше 37 тысяч - в Техасе.

По данным Axios, зимний шторм принес в эти регионы сильный снегопад и ледяной дождь. Обледенение деревьев и линий электропередач привело к массовым отключениям электроэнергии.

New video shows a downed power line arcing in Memphis, Tennessee as tens of thousands of people have reported power outages on Thursday.



A major winter storm stretching more than 2,000 miles is sweeping across the country. Complete coverage tonight. https://t.co/h1ZkNmGOO5 pic.twitter.com/NnicnYVtfH — World News Tonight (@ABCWorldNews) February 3, 2022

Из-за непогоды серьезно осложнено дорожное и воздушное сообщение. По состоянию на полдень четверга, в США были отменены более 6 тысяч авиарейсов.

В некоторых частях Техаса, Канзаса и Оклахомы в четверг и пятницу отменены занятия в школах. В Нью-Мексико закрылись некоторые суды. Предупреждения из-за непогоды получили более 110 миллионов человек от Нью-Мексико до Канады.

Между тем в Алабаме шторм вызвал грозы и торнадо, в результате которого пострадали не менее четырех человек.