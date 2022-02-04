Герхард Шредер выдвинут в совет директоров "Газпрома"

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер выдвинут в совет директоров "Газпрома" для переизбрания на годовом собрании, сообщила компания.

Шредер занял в списке место председателя ассоциации Kazenergy Тимура Кулибаева, который, тем не менее, был еще в списке кандидатов в совет от государства (утверждается отдельным распоряжением правительства).

Остальные 10 кандидатов - это вице-премьер Александр Новак, министр энергетики Николай Шульгинов, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава Газпромбанка Андрей Акимов, спецпредставитель президента РФ Виктор Зубков, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов и первый замгендиректора "Газпром экспорта" Михаил Середа, ректор РГУ им. Губкина Виктор Мартынов и ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Совет директоров назначил годовое собрание на 30 июня.

Пока форма проведения собрания определена как очная (в сообщении приводится формулировка "в Санкт-Петербурге"), однако уже два года российские эмитенты проводят годовые собрания в заочной форме, и "Газпром" в том числе предлагал продлить эту практику на 2022 год.

Пока в повестке дня собрания только стандартные вопросы.

Шредер также возглавляет совет директоров "Роснефти".