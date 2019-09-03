"Роснефть" призвала "Транснефть" извиниться перед Шрёдером

Комментарии Демина к письму Шрёдера из-за "Дружбы" в компании сочли неприемлемыми

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - "Роснефть" назвала неприемлемыми комментарии "Транснефти", касающиеся письма председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть", бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в правительство РФ из-за инцидента на нефтепроводе "Дружба", "Роснефть" надеется на извинения в адрес экс-канцлера со стороны "Транснефти", сообщается на сайте "Роснефти".

В заявлении нефтяной компании отмечается, что министерство экономики Германии в письме Минэнерго России выразило обеспокоенность из-за последствий некачественной нефти в "Дружбе".

"Обращение Герхарда Шрёдера к главе Правительства России Дмитрию Медведеву, в том числе, отражает позицию европейских потребителей и содержит тщательно проработанные, распространённые в мировой практике и поддержанные отраслевыми экспертами предложения, направленные на обеспечение энергобезопасности России, Германии, других стран ЕС и на снятие долгосрочных репутационных и экономических рисков с российских поставщиков нефти", - подчеркивает "Роснефть".

В компании указывают, что последствия инцидента на "Дружбе" до сих пор не урегулированы, но "конструктивные предложения, такие как инициатива Герхарда Шрёдера, подвергаются публичному шельмованию".

В сообщении "Роснефть" называет Шрёдера "другом России, одним из авторитетнейших европейских политиков", отстаивающих поставки российских энергоресурсов в Европу, и напоминает, что он является председателем Совета директоров "Северного потока-2".

"В этой связи считали бы проявлением ответственности и порядочности со стороны руководства "Транснефти" принести Герхарду Шрёдеру извинения в связи с некорректными и неспровоцированными публичными комментариями сотрудника компании в его адрес", - заявляет "Роснефть".

Ранее "Ведомости" сообщили, что Шредер в письме правительству РФ предложил установить независимый контроль над качеством российской нефти, а также ужесточить нормативы по содержанию хлорорганических соединений.

После этого президент "Транснефти" Игорь Демин заявил, что его компания ознакомилась с письмом Шредера. По его словам, "Транснефть" согласна допустить независимых инспекторов, если расходы возьмут на себя нефтяные компании. При этом, комментируя предложение ужесточить нормативы по хлорорганике, Демин призвал "Роснефть" и саму их выполнять.