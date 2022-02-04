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Путин прибыл в Пекин

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл с однодневным визитом в Пекин, где проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и посетит церемонию открытия Зимних Олимпийских игр.

В Кремле отмечали, что переговоры руководителей РФ и Китая будут носить полноформатный характер, несмотря на ограничения, введенные китайской стороной из-за пандемии коронавируса. В связи с этим Путина в Пекине сопровождает очень небольшая делегация, которая, как отмечал помощник президента Юрий Ушаков, в обычное время была бы вдвое больше.

Планируется, что после переговоров и совместного обеда президент РФ и председатель КНР отправятся на церемонию открытия Олимпиады.

По итогам российско-китайского саммита, как рассказал Ушаков, будет принято совместное заявление глав государств, а также подписано порядка 15 межправительственных и корпоративных документов.

Также из-за коронавирусных ограничений Путин не планирует встречаться в Пекине с руководителями других государств и международных организаций, которые прибудут на открытие Олимпиады, хотя некоторые из них выражали такое желание. В частности, о планах пообщаться с президентом РФ говорил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Владимир Путин Пекин Китай Си Цзиньпин

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