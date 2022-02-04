АЕБ попросила правительство России не считать Швейцарию офшором

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Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) попросила российское правительство не включать Швейцарию и ряд других европейских юрисдикции в "офшорный" перечень, принадлежность к которому владельцев российских компаний не позволит претендовать на господдержку с 2023 года.

С таким письмом глава АЕБ Тадзио Шиллинг обратился к вице-премьеру Алексею Оверчуку, тот поручил Минфину и другим ведомствам проанализировать этот вопрос. "Интерфакс" ознакомился с содержанием переписки.

Норма Бюджетного кодекса, ограничивающая получение госсубсидий и инвестиций компаниями с зарегистрированными в офшорах владельцами, сейчас увязана с перечнем государств с льготным налоговым режимом, не предусматривающих раскрытия данных о финансовых операциях. В конце 2021 года Минфин получил право расширять список "нежелательных" юрисдикций за счет формирования нового перечня - государств и территорий, которые используются для промежуточного (офшорного) владения активами в России. Министерство подготовило проект перечня и в него "помимо типичных офшорных юрисдикций, включены такие европейские юрисдикции, как Швейцарская Конфедерация, Республика Кипр, Ирландия и Черногория", описывает проблему Шиллинг.

"АЕБ выражает свою обеспокоенность данным подходом Минфина России, юридически закрепляющим статус "зон промежуточного владения", которые, несмотря на отсутствие офшорных целей и признаков, становятся "неполноценными" экономическими партнерами нашей страны", - написал гендиректор АЕБ вице-премьеру Оверчуку.

"Швейцарские компании и другие европейские инвесторы являются одними из крупнейших инвесторов в экономику страны, и доступ к государственным субсидиям и государственным инвестициям может иметь важное значение для их проектов в России", - отметил Шиллинг, указав также, что Швейцария является "местом расположения значительного количества штаб-квартир крупных, всемирно известных компаний, дочерние структуры которых оперируют в России".

"Швейцария никогда не рассматривалась как офшорная юрисдикция и исторически не использовалась для промежуточного владения российскими активами. Национальное законодательство Швейцарии не соответствует критерию "низконалоговой" юрисдикции", - подчеркнул он.

Глава АЕБ отметил также, что изменения подхода к определению "офшорных" территорий не обсуждались с бизнесом.

Он попросил правительство "организовать обсуждение с представителями бизнеса концепции проекта приказа Минфина России, критериев "зон офшорного (промежуточного) владения и рассмотреть вопрос об исключении европейских юрисдикций из указанного перечня".

Оверчук поручил Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу до 3 февраля рассмотреть обращение АЕБ и представить позицию в правительство (копия поручения есть в распоряжении "Интерфакса"). В секретариате вице-премьера не стали комментировать дальнейшую судьбу поручения.

Комментарий Минфина

"Вопросы, изложенные в письме АЕБ, в настоящий момент прорабатываются совместно с представителями ассоциации и бизнес-сообщества", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина. В ведомстве напомнили, что в России для деофшоризации созданы специальные административные районы (САР) и создана возможность "переезда" (редомициляции) из иностранных юрисдикций в российскую.

"Бюджетным кодексом предусмотрен отлагательный срок начала действия обсуждаемых норм (с 1 января 2023 г.), предоставляющий время для принятия решений для российского бизнеса. При этом предусмотрена возможность принятия отдельных решений в рамках общего запрета, в том числе гарантирующих сохранение благоприятных условий функционирования в России бизнеса с швейцарским происхождением", - заявили в Минфине.

В министерстве подчеркнули, что включение Швейцарии в перечень государств, используемых для промежуточного владения, "не имеет отношения к вопросам налогообложения, налоговой политики России и двусторонним соглашениям об избежании двойного налогообложения".

Комментарий Минэкономразвития

В Минэкономразвития подтвердили получение письма. "Обращение г-на Шиллинга требует анализа ситуации, который будет проводиться на площадке Минфина с участием деловых объединений", - сообщили в пресс-службе министерства. В Минпромторге не стали комментировать, сославшись на то, что ведомство не является ключевым по данному вопросу.

Интерес к возможному новому составу "офшорных" зон проявляет и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). На этой неделе в объединении прошло совещание, посвященное этому вопросу, сообщил близкий к РСПП источник. Официально комментировать позицию союза в пресс-службе РСПП не стали.

В ноябре в России был принят закон, ужесточающий условия получения господдержки в виде субсидий и бюджетных инвестиций для компаний с зарегистрированными в офшорах владельцами. Если сейчас на господдержку не могут претендовать организации, которые на 50% и более прямо или косвенно принадлежат офшорным компаниям, то с 1 января 2023 года порог будет снижен до 25%. Кроме того, для определения "офшорности" со следующего года будет использоваться перечень государств и территорий, используемых для промежуточного владения. И уже сейчас, в проекте Минфина, он больше действующего перечня офшорные зон на 15 юрисдикций (57 против нынешних 42) и включает, например, Швейцарию, с которой РФ сейчас ведет переговоры о пересмотре соглашения об избежании двойного налогообложения.

Новый перечень офшорных зон необходим для "деофшоризации собственности, а также в целях минимизации негативного влияния санкций в связи с уязвимостью реализации прав собственников промежуточного офшорного владения на производственные активы в Российской Федерации, в случае попадания владельцев офшорной компании в специальный черный список Минфина США", поясняло российское финансовое ведомство в пояснительной записке к проекту перечня. "Кроме того, утверждение перечня станет дополнительным стимулом для российского собственника (конечного бенефициара) по повышению прозрачности корпоративной структуры своего российского бизнеса и аккумулированию доходов на территории Российской Федерации", - рассчитывают в Минфине.