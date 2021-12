Как тебе такой авторынок, Илон Маск?

Итоги года для российского автопрома

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российский автопром, слегка приободрившийся в начале года после прошлогодних просадок в продажах и производстве, вскоре оказался под давлением спровоцированных пандемией COVID-19 негативных эффектов, которые нивелировали динамичный восстановительный рост апреля-июня и отбросили отрасль, мечтающую о собственных электромобилях, к показателям ниже доковидных.

Скачки цен на металл, дефицит полупроводников, глобальные сбои в логистике и разогнавшаяся инфляция смогли отобрать у отрасли объемы, но не мечту.

Предвосхищая электромобильность, правительство утвердило столь же амбициозную, сколь и загадочную концепцию развития электротранспорта до 2030 года. А российские губернаторы получили неожиданную возможность предложить самому Илону Маску построить завод Tesla во вверенных им регионах.

Правда, заявки на СПИК от американского предпринимателя в Минпромторге пока нет.

Легковой рынок в зоне двузначного минуса

После первых масштабных локдаунов из-за COVID-19 в 2020 году российский авторынок упал на 9,1%, до 1,599 млн штук. В январе 2021 года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) дала осторожный прогноз, согласно которому, при отсутствии новых форс-мажоров и карантинных пауз и при сохранении господдержки, рынок в 2021 году может достигнуть отметки в 1,632 млн автомобилей (+2,1% к 2020 году и -7,2% к докризисному 2019 году).

Восстановление рынка первое время превосходило ожидания. По итогам I полугодия 2021 года в России было реализовано 870 749 легковых автомобилей и LCV (+36,9% к 2020 году и +5,1% к 2019 году), и ассоциация улучшила прогноз на год, понадеявшись увидеть рынок близким к докризисному - на уровне 1,756 млн штук (+9,8% к 2020 году и -0,2% к 2019 году).

Однако с середины года по отрасли ударил дефицит чипов, к которому позже добавились и логистические перебои, что в итоге увело и производство, и рынок в зону стабильного двузначного минуса. По данным Росстата, в июле-августе выпуск легковых машин в России падал темпами менее 10%, но стабильно ушел в двузначный минус год к году в сентябре (-25,5%, выпущено 106 тысяч штук), октябре (-29,5%, 104 тысячи штук) и ноябре (-18,4%, 112 тысячи штук). Продажи легковых автомобилей и LCV в России за июль-ноябрь, по данным АЕБ, составили 617 920 штук, на 17,1% меньше того же периода 2020 года. В III квартале их падение разогналось с -6,5% в июле до -22,6% в сентябре, двузначные темпы сохранились октябре (-18,1%) и ускорились в ноябре (-20,4%).

За 11 месяцев 2021 года в России было продано 1,439 млн автомобилей (не включая поквартально отчитывающихся BMW и Mercedes-Benz), что выше показателя за тот же период 2020 года на 6,9%, однако ниже доковидного уровня на 8,9%.

Поквартальная динамика рынка легковых автомобилей и LCV в России (тысячи штук, данные АЕБ)

Период 2021г к 2020г к пред. кварт. I квартал 363,97 -5,1% -23,9% II квартал 457,15 +103,6% +25,6% III квартал 366,25 -15,6% -19,9% IV квартал* 251,67 -19,3% н/д

* - динамика итогов октября-ноября 2021 года к октябрю-ноябрю 2020 года.

"Обычно декабрь - благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год - другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся", - цитировала пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля.

Аналитики "ВТБ Капитала" в декабре предполагали, что при условии сохранения двузначных темпов снижения продаж в декабре по итогам 2021 года в России может быть реализовано 1,67 млн автомобилей, что на 4% выше уровня 2020 г. и на 5% ниже докризисного уровня. С такой оценкой соглашался и Минпромторг.

Цены уходят в небо

Глава "Автостата" Сергей Целиков на итоговой онлайн-конференции агентства констатировал, что в течение года спрос на авторынке превышал предложение: "Практически весь год автомобилей на рынке не хватало. Потребители хотели купить автомобиль, но, приходя в салон, либо видели не те цены, либо не видели возможности приобрести здесь и сейчас, либо получали возможность заказать, но с поставкой через очень длительный промежуток времени".

Модели некоторых автомобильных брендов сейчас практически невозможно приобрести. Продавцы либо предлагают покупателям остатки со складов по завышенным ценам, либо оформляют заказы со сроком поставки во второй половине 2022 года. "Большие проблемы у Volkswagen есть по ряду моделей - в частности, Skoda; есть проблемы у Toyota; есть проблемы у Hyundai-Kia, у других брендов. Более-менее нормально в премиальном сегменте: BMW, Audi, Mercedes", - отметил Целиков.

Из данных АЕБ и расчетов "Интерфакса" следует, что продажи пяти крупнейших игроков российского авторынка, на которых приходится около 70% его объема, по итогам 11 месяцев 2021 года были ниже. При этом группа Volkswagen, которая по итогам 2020 года была лидером отрасли по выручке (почти 320 млрд рублей по РСБУ против 264 млрд рублей и 257 млрд рублей у конкурентов из Toyota и "АвтоВАЗа" соответственно) снизила продажи и к 2020 году.

Продажи топ-5 игроков авторынка РФ за 11 месяцев 2021 года (тысячи штук) с динамикой к 2019-2020 годам

Бренд/марка 11 мес. 2021г к 2020г к 2019г "АвтоВАЗ" 320,795 +6% -1,8% Kia 190,27 +4,7% -8,5% Volkswagen 185,338 -4,4% -5% Hyundai 163,16 +10,2% -1,8% Toyota 105,607 +5,1% -4,6%

"Если бы в этом году автомобилей у дилеров было достаточно, на данный момент мы бы видели не 5-6% прироста год к году по рынку, а реальный прирост на уровне 15-20%. Не исключаю, что, если бы автомобили в этом году были в достаточном количестве и по адекватным ценам, хотя бы близким к рекомендованным розничным, особенно по массовым брендам, то объем рынка был бы 1,8-2 млн автомобилей", - предположил Целиков.

Автомобиль как инвестиционный инструмент

Как сообщал Росстат, по состоянию на 22 декабря новые легковые автомобили отечественных марок с начала года подорожали на 19%, иностранных - на 14,3%. По оценкам "Автостата", рекомендованные розничные цены на машины с начала года выросли в среднем на 23%. "Появилось понятие "цена на автомобили в наличии" - это фактически еще +10-15% к рекомендованной розничной цене в стоимости автомобиля здесь и сейчас. Итоговый рост цен составил фактически 35-40% по этому году - это, конечно, отрыв от реальности полный", - отмечал Целиков.

Со скачком цен емкость легкового рынка новых автомобилей в рублях по итогам 2021 года достигла рекордных 3 трлн рублей, на 20% превысив прошлый максимальный результат, зафиксированный по итогам 2012 года. При этом в долларах показатель составил лишь около $41 млрд, что далеко от значений наиболее успешного периода 2012-2014 годов ($60-75 млрд соответственно). "Емкость определяется, в первую очередь, не объемом рынка, а быстрым ростом средней цены автомобиля, которая уже превысила 2 млн рублей", - сообщал Целиков.

Дефицит существенно увеличил цену не только на новые автомобили, но и на машины с пробегом, стоимость которых, по оценке "Автостата", за год взлетела на 26%. "Притормаживает самый нижний ценовой диапазон, но, что касается свежих автомобилей - до 3 лет и от 3 до 7 лет, - там прирост в цене в этом году составил в среднем 36%. Если смотреть динамику с момента начала активного роста в 2014 году, когда девальвация рубля произошла, то сейчас мы уже имеем +150% в течение 7 лет. Это приводит к тому, что все, кто купил автомобиль 2-3 года назад, могут продать его дороже, чем купили. То есть, стоимость владения превратилась в инвестиционную составляющую", - констатировал Целиков.

Китайцы выехали на дефиците

Работающие на российском рынке китайские автоконцерны смогли значительно увеличить темпы экспансии, казалось бы, в не самый благоприятный для этого период. За 11 месяцев 2021 года в России, по данным "Автостата", было продано 104,4 тысячи китайских автомобилей, что соответствует доле рынка в 7,3%. При этом лучшие показатели совокупных продаж игроки из КНР в России до этого демонстрировали в 2013 году, когда заняли около к 4% рынка при продажах в 100 тысяч автомобилей.

"За последние два года произошло кардинальное изменение модельного ряда, по крайней мере, трех-четырех основных китайских брендов. Те автомобили, которые мы видели 3-4 года назад, и те, которые тестируем сейчас - совершенно разные автомобили. Китайцы сделали огромный шаг вперед и, на мой взгляд, они уже сопоставимы с корейцами и многими европейцами", - отмечал Целиков, прогнозируя долю китайцев в России по итогам 2021 года на уровне 7,5%, а в перспективе 3-5 лет - двузначной и сопоставимой с долей Hyundai-Kia.

Стремительный рост китайских брендов в сегментах коммерческой техники в конце года отмечал глава "ВТБ Лизинга" Дмитрий Ивантер.

"У них у единственных почему-то никаких проблем с дефицитом полупроводников нет. Я разговаривал с акционером одной из крупных инфраструктурных компаний, которая строит железные дороги и мосты. Они говорят: на все марки тяжелой техники, которую они традиционно брали - Volvo, Mercedes и далее по списку - срок ожидания до 2023 года. Им ждать нельзя - нужно строить. То есть, раньше они работали только с китайскими грузовиками, а сейчас будет китайское всё - и спецтехника, и экскаваторы", - говорил Ивантер журналистам, прогнозируя дальнейшую "активную интервенцию китайских автопроизводителей в Россию".

Впрочем, рынок коммерческого транспорта несопоставим по объемам с легковым рынком, на котором в России среди китайцев доминируют Chery, Haval (бренд китайской Great Wall, построившей автозавод под Тулой) и Geely.

Динамика продаж топ-5 китайских игроков авторынка РФ за 11 месяцев 2021 года (тысячи штук, данные АЕБ)

Бренд/марка 11 мес. 2021г 2020г Chery 36,005 (+280,8%) 11,678 (+83,7%) Haval 34,765 (+133,7%) 17,391 (+41,5%) Geely 22,479 (+63,2%) 15,475 (+61,2%) Changan 5,104 (-21%) 7,102 (+153,2%) FAW 2,986 (+19,8%) 2,692 (+77,2%) ИТОГО (доля в РФ) 101,339 (7%) 54,338 (3,4%)

Отраслевые эксперты не берутся утверждать, за счет чего именно китайцы смогли справиться с дефицитом чипов и ускорить экспансию, но многие из них резонно указывают на очевидное: Китай является крупнейшим поставщиком широкой номенклатуры автокомпонентов, а китайские предприятия обслуживают несопоставимо больший по сравнению с российским авторынок. Даже за кризисный 2020 год в КНР было реализовано почти 20 млн новых автомобилей (-7% г/г), тогда как в России - всего 1,6 млн штук (-9% г/г).

Источник "Ведомостей" в автоконцерне Great Wall говорил газете, что дефицит микроэлектроники не обошел стороной бренд Haval, однако, несмотря на задержки с поставками компонентов для выпуска машин в Китае, для российских потребителей компания старается изыскать необходимые объемы вовремя.

Таким образом, заявленные Haval еще пару лет назад планы о 5%-ной доле бренда в России к 2025 году выглядят все более реально. Уже сейчас локально выпускаемые кроссоверы марки по итогам 11 месяцев 2021 года занимают 2,4% рынка.

Продолжение консолидации

Свойственные как для глобального автопрома, так и для российского авторынка, процессы консолидации в 2021 году продолжались. Статистика прошлых лет свидетельствует, что пандемические эффекты едва ли являлись в этом смысле определяющими, а лишь внесли в эти процессы хоть и ощутимые, но в известной степени локальные коррективы.

С момента своего лучшего перформанса в 2012 году, когда в России было продано почти 3 млн новых легковых автомобилей и LCV, местный рынок, несмотря на периодические успехи, так не показывал более выдающегося результата. Это заставило концерны и дилеров пересматривать свои стратегии и укрупняться для оптимизации издержек, активно посматривая в сторону работы с сегментом с б/у-автомобилей.

Продажи новых легковых автомобилей (ЛА) и LCV в России в 2012-2021 году (данные АЕБ)

ЛА и LCV 2012г 2013г 2014г 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г* Продажи 2,935 2,777 2,491 1,601 1,426 1,596 1,801 1,759 1,599 1,439 Динамика +11% -5% -10% -35,7% -11% +11,9% +12,8% -2,3% -9,1% +6,9%

* - данные АЕБ за 11 месяцев 2021 года.

Положительных результатов на падающем российском рынке за счет консолидации смогла добиться группа Stellantis, образованная в результате слияния итало-американской Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и французской PSA Group. В результате сделки концернов, закрытой в начале 2021 года, был образован один крупнейший мировых игроков под руководством возглавлявшего PSA Карлоса Тавареса. The Wall Street Journal писала, что по итогам 2019 года компания была третьим крупнейшим автопроизводителем мира.

По данным АЕБ, объединенная компания не входит в число крупнейших игроков, однако ее результаты улучшились. Если по итогам доковидного 2019 года PSA и FCA были на 20-х позициях по продажам с результатом в 11 189 проданных в России автомобилей на двоих, то за 11 месяцев 2021 года их совокупные продажи составили 16 446 штук (+67,1% к 2020 году и +47% к 2019 году) В результате Stellantis, имеющий в России локальное производство (ООО "ПСМА Рус" под Калугой), вплотную приблизился к десятке крупнейших игроков местного рынка.

В авторитейле тенденцию укрупнения бизнесов знаково отразила внезапно анонсированная под конец года сделка по покупке группой "Ключавто" Виктора Сергеева автодилера "Рольф", через кипрскую Delance Ltd принадлежащего трасту, действующему в интересах семьи основателя "Рольфа", бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова. Первым о сделке объявил Альфа-банк, который будет частично финансировать покупку. Сумма сделки не раскрывалась, но источники "Коммерсанта" предполагали, что речь может идти о 80 млрд рублей.

Поглощению "Рольфа", крупнейшего по выручке российского автодилера, четвертым по размеру оборота игроком рынка предшествовало уголовное дело против Петрова. Вместе с рядом топ-менеджеров группы его в 2019 году обвинили в выводе за рубеж 4 млрд рублей через подконтрольную кипрскую компанию под видом сделки купли-продажи акций дочерней компании. Петров, имеющий гражданство Австрии, покинул Россию, но бизнес "Рольфа" продолжал успешно развиваться. Тем не менее, контролирующая автодилера Delance уже к концу 2019 года объявила о намерении продать автодилера одному покупателю.

За непредсказуемый 2020 год "Рольф" смог увеличить выручку по МСФО до 246,2 млрд рублей (+3,6%), EBITDA - до 16 млрд рублей (в 1,7 раза), чистую прибыль - до 8,9 млрд рублей (в 2,2 раза). Соотношение чистый долг/EBITDA у группы по итогам 2020 года было на уровне единицы против 2,4 годом ранее. На этом фоне компания в начале 2021 года заявила, что с началом пандемии COVID-19 переговоры о продаже ее бизнеса были прекращены, несмотря на десяток заинтересованных потенциальных покупателей. "В шорт-лист вошли порядка десяти партнеров. В феврале 2020 года мы проводили road show, но вот как раз в марте случилось то, что случилось, и тема закрыта", - говорила журналистам гендиректор "Рольфа" Светлана Виноградова, отмечая, что среди потенциальных покупателей были российские компании, но в большей степени претенденты были из-за рубежа.

В течение 2021 года "Рольф" периодически напоминал о своих планах IPO, заявляя, что, например, реорганизация ООО "Рольф" в АО "Рольф" была проведена именно под эти цели. Планы публичного размещения в 2022 году Виноградова анонсировала в интервью агентству Bloomberg, опубликованном в декабре-2021. В нем CEO подчеркивала, что планам IPO не помешает недавно поданный иск Генпрокуратуры, по которому ведомство намерено было солидарно взыскать с "Рольфа" и его основателя Петрова около 13 млрд рублей. Однако с выхода интервью не прошло и недели, как рынку было объявлено, что "Рольф" при участии Альфа-банка будет приобретен консолидатором из Горячего Ключа. А позже, к концу декабря, сумма исковых требований к "Рольфу" и Петрову со стороны Генпрокуратуры выросла до 19,4 млрд рублей.

Исходя из объемов продаж "Рольфа" и "Ключавто", объединенная компания сможет занять около 10% рынка. Если сделку одобрит Федеральная антимонопольная служба, которая на момент публичного объявления о сделке не получала соответствующего ходатайства, на российском рынке может появиться крупнейший автодилер с представительством как в столицах, так и на периферии: у "Рольфа" 59 салонов в Москве и Санкт-Петербурге и 20 автобрендов в портфеле; у "Ключавто" - 108 салонов не только в двух столицах, но и в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Омске, Новосибирске, Тюмени, Екатеринбурге, Перми, Челябинске, Воронеже, Белгороде, Курске, Сочи, Минеральных Водах, Горячем Ключе и Новороссийске. До объявления о покупке "Рольфа" холдинг "Ключавто" также консолидировал активы британского премиум-дилера Inchcape по реализации автомобилей Toyota и Audi в Петербурге за 70 млн фунтов и приобрел активы омского холдинга "Евразия моторс".

По данным "Автостата", количество дилерских центров новых автомобилей в России с 2012 года сократилось примерно на четверть - с 4,2 тысячи до 3,1 тысячи. За последний год баланс немного изменился в сторону уменьшения: открылось 182 салона, закрылся 251. Большинство официальных дилеров по-прежнему и "АвтоВАЗа" (302), Kia (199) и Hyundai (193).

Тенденции консолидации продолжаются и на продуктовом уровне. По итогам 11 месяцев 2021 года больше половины проданных в России автомобилей (51%, 718,9 тысячи штук), по данным "Автостата", впервые пришлось на SUV-сегмент (sport utility vehicle: внедорожники и кроссоверы).

При этом продолжилось сокращение модельных рядов. "Тренд идет достаточно давно. Максимально официальные дилеры в 2014 году предлагали за год 442 модели новых разных автомобилей. Сейчас - чуть более 300. Если тренд сохранится, в следующем году на российском рынке будет менее 300 моделей", - говорил глава "Автостата" Сергей Целиков на конференции агентства, отмечая, что самые широкие модельные ряды - у премиальных Mercedes, Audi и BMW.

В поисках внешних рынков

Экспорт продукции автопрома из России значительно пострадал от пандемии COVID-19 и продолжает находиться под давлением ее негативных эффектов. Стратегические планы отрасли по экспорту, утвержденные в 2017 году при правительстве Дмитрия Медведева и перевыполненные в 2019 году, из-за коронавируса теперь кажутся почти недосягаемыми в ближайшей перспективе.

Экспорт легковых автомобилей из РФ с динамикой г/г* в сравнении с целевыми показателями**

ТЫС. ШТ. 2019 г. 2020 г. 10 мес. 2021 г. Факт 109,4 (+16,7%) 65 (-41,2%) 73,2 (+42,3%) Прогноз 100 (+11,1%) 130 (+30%) 150 (+15,4%) $ МЛН 2019 г. 2020 г. 10 мес. 2021 г. Факт 1604 (+23,6%) 986,9 (-39%) 1159 (+50,1%) Прогноз 1200 (+20%) 1400 (+16,7%) 1700 (+21,4%)

* - Данные ФТС России

** - Стратегия развития экспорта автопрома РФ до 2025г (утв. 31.08.2017 расп. N1877-р)

Тем не менее, игроки сжимающегося авторынка вынуждены искать возможности развития вне страны и активизировать работу на внешних рынках. Чем они занимались и в 2021 году. Терзаемый дефицитом чипов и простоями "АвтоВАЗ" и его основной акционер группа Renault в октябре объявили о расширении присутствия в Узбекистане. Концерны начали сборку автомобилей на заводе ADM Jizzakh в узбекистанском Джизаке совместно с местным партнером - компанией Roodell. "АвтоВАЗ" наладил там выпуск моделей Lada Vesta SW/SW Cross, Lada Xray Cross и Lada Largus/Largus Cross. Renault начал серийное производство модели кроссоверов Arkana и Kaptur, а также сообщал, что будет продавать в Узбекистане Duster.

Статистика экспортных продаж "АвтоВАЗа", не без труда сохраняющего лидерство на российском рынке, из-за пандемии значительно просела. Компания сообщала, что в прошлом году экспортировала 41 тысячу автомобилей Lada, что на 19% ниже доковидного 2019 года. В отчетности Renault говорилось, что по итогам I полугодия 2021 года падение экспорта "АвтоВАЗа" год к году разогналось до 24%, к доковидному уровню - до 39% - за январь-июнь было экспортировано лишь 15 229 автомобилей.

Германская группа Volkswagen на ПМЭФ-2021 объявила о намерении расширить производство моторов на своем калужском заводе, с 2024 года начав выпуск турбированного двигателя внутреннего сгорания 1,4 TSI в дополнение к уже выпускаемым модификациям бензинового 1,6 MPI. Новый глава российской "дочки" VW Штефан Мех, сменивший Маркуса Озеговича на посту гендиректора ООО "Фольксваген Груп Рус", говорил, что в модернизацию действующего завода двигателей будет вложено 6 млрд рублей, мощность производства вырастет с нынешних 150 до 240 тысяч единиц в год. "Мы заинтересованы в российском рынке и продолжаем инвестировать в наши производственные площадки в России", - подчеркивал Меха.

Выпускаемые в России двигатели VW не только используются на местном производстве, но и поставляются на производственные площадки в Германию, Мексику, Испанию, Польшу и другие страны. Компания отмечала, что из 143,5 тысяч двигателей, выпущенных на российском заводе VW в докризисном 2019 году, около 20% было отправлено на экспорт.

Сделать российскую производственную площадку экспортным хабом собрался и концерн Stellantis. Но продажи на российском рынке постепенно растут, но даже бодрые 50%-ные темпы этого роста в сравнении с докризисным 2019 г. не могут обеспечить должную загрузку совместному с Mitsubishi калужскому заводу "ПСМА Рус". Площадка, инвестиции в которую превысили 550 млн евро, рассчитывалась под выпуск до 125 тысяч машин в год, но старший вице-президент Stellantis в регионе Евразия Ксавье Дюшман в июле сообщал, что на "ПСМА Рус" в 2019 году было выпущено лишь 4,4 тысячи автомобилей группы, в 2020 году - 5,9 тысячи штук, а по итогам 2021 года планируется произвести 17,6 тысячи машин. Даже с учетом продаж внедорожников Mitsubishi за январь-ноябрь 2021 г. (около 25 тыс.) завод остается недозагруженным как минимум наполовину, если не на две трети.

Однако обещанный Дюшманом рост объемов выпуска связан с экспортными планами компании, которые предполагают экспорт из России 12 тысяч локально собранных автомобилей в 2022 году с последующим ростом до 30 тысяч штук в год. "Долгосрочные инвестиционные планы компании дают первые результаты, и мы хотим быть заводом-экспортером номер один в Евросоюзе. Это значит, что мы будем экспортировать Citroen Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro в различные страны Европы - Германию, Бельгию, Нидерланды и ряд других стран", - говорил Дюшман журналистам.

Он также сообщал, что концерн в 2022 году хочет вернуть в Россию локальное производство бренда Fiat, начав в Калуге выпуск коммерческого фургона Scudo. Кроме этого, Stellantis в мае начал на калужском заводе выпуск 1,6-литровых двигателей, тоже, в том числе, под экспорт.

Данные ФТС свидетельствуют, что, несмотря на заявляемые автопроизводителями перспективные планы и продолжение Минпромторгом политики импортозамещения с ростом ставок утильсбора (ведомство хотело поднять базовую ставку по легковым автомобилям на 25%, чего в 2021 году, впрочем, не случилось), зависимость российского автопрома от импорта все еще не преодолена - экспорт остается в 3-4 раза более низким в сравнении с импортом.

Динамика импорта продукции автопрома в РФ за январь-октябрь 2019-2021 гг.*

Вид продукции 10 мес. 2021г к 2020г к 2019г Легковые автомобили (тыс. шт.) 286,9 +54,9% +14,5% Легковые автомобили ($ млн) 6688,4 +64,6% +2% Грузовые автомобили (тыс. шт.) 27,2 +53,7% +15,7% Грузовые автомобили ($ млн) 1869,3 +105,6% +17,6% Автокомпоненты (тыс. тонн) 1236,6 +27,7% +8,2% Автокомпоненты ($ млн) 8883,8 +46,1% +20,6%

* - Данные ФТС РФ и расчеты "Интерфакса"

Грузовики растут на ритейле и стройках

"Нынешний год характеризуется динамичным ростом практически по всем сегментам легких, средних и тяжелых грузовиков. Цифры по легким и тяжелым грузовикам уже превышают результаты 2020 года. По году мы ожидаем очень серьезный рост: в легких грузовиках - порядка +32% относительно 2020 года, в средних - порядка +15%, в тяжелых - до +34%", - отмечал эксперт "Автостата" Виктор Пушкарев.

По данным агентства, за январь-октябрь 2021 года отгрузки LCV в России составили 114 тысяч единиц (+9% к уровню всего 2020 года и +1,6% к 2019 году), средних грузовиков - 16,9 тысячи штук (-4% и -13,3% соответственно), тяжелых - 63,5 тысяч машин (+11% и +3,9%). Наиболее значительный рост за 10 месяцев зафиксирован в сегментах LCV-фургонов (+62%), тягачей (+45%) и самосвалов (48%).

"С одной стороны, сыграли такие объективные экономические факторы, как высокие цены на нефть и активное развитие электронной коммерции. С другой - факторы, которые подстегнули спрос и внесли в него ажиотажную компоненту. Это, естественно, необходимость обновления изнашивающегося парка, постоянный высокий рост цен и нарастающий дефицит автомобилей. По данным некоторых транспортных компаний, средняя цена отечественного тягача за 10 месяцев выросла примерно на 25%, импортных тягачей - на 30-35%, по отдельным маркам - до 45%. Это колоссальный рост, которого не было на грузовом рынке", - говорил Пушкарев.

Основным игроком в сегменте LCV является группа ГАЗ, по данным АЕБ, реализовавшая в России за 11 месяцев этого года 50 111 коммерческих автомобилей (+18,4%). Легкий грузовик Ford Transit, выпускаемый на мощностях СП "Соллерс Форд", при более скромных объемах в 17 739 штук за тот же период растет втрое быстрее (+51,9% г/г). По собственным оценкам СП "Соллерс Форд", доля рынка Ford Transit в сегменте коммерческих автомобилей уже достигла почти 20%. При этом из 110 тысяч машин, выпущенных в России за 10 лет присутствия модели на местном рынке, почти 50 тысяч было произведено после ухода легковых производств Ford из России и реструктуризации СП с "Соллерсом" в середине 2019 года. На сайте СП указано, что LCV от Ford широко используются растущим в РФ ритейлом: среди клиентов бренда - Ozon, "Перекрёсток. Впрок", "Утконос", "Яндекс", "Почта России", "Чистая линия", "Эльдорадо" и другие. Кроме того, правительство закупает "скорые помощи" Ford Transit в рамках госзаказа.

Основной российский производитель тяжелых грузовиков "КАМАЗ" в течение всего года отчитывался о растущих результатах производства. После того, как компания в октябре опубликовала позитивный отчет по РСБУ за 9 месяцев, ее акции впервые с 2008 года пробили символическую отметку в 100 рублей. В том отчете компания отразила выручку в 169,1 млрд рублей (+31,7%) и прибыль в 3,3 млрд рублей (+51,2%). Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, чьи полномочия на посту в конце года были продлены еще на 5 лет, говорил "Ведомостям", что у "КАМАЗа" "есть понятный портфель заказов на первое полугодие следующего года".

"Очень сильно влияет дорожное и жилищное строительство. У нас значительно вырос рынок бетоносмесителей. Плюс сами темпы строительства растут, и старая техника просто не выдерживает. По магистральным тягачам заканчивается пятилетний цикл первичного владения парком, и потихоньку, начиная с конца прошлого года, идет процесс его обновления", - говорил Когогин.

Несмотря на дефицит чипов, замедливший вывод на рынок моделей нового поколения К5, "КАМАЗ" за 11 месяцев 2021 года нарастил выпуск грузовиков на 20,6%, до 39,7 тысяч штук и продал 38,9 тысяч машин (+22%). "Склады пустые - скорее всего, у нас заберут все, что мы успеем произвести в этом году", - говорил глава "КАМАЗа".

Ажиотажный спрос на спецтехнику российского производителя подтверждали и ее потребители. Предправления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в декабре говорил журналистам, что проблемы с поставками машин уже начали ощущаться на стройках главного дорожного проекта страны - скоростной платной автомагистрали М12 Москва - Казань. "У нас сейчас строительная компания заказывает машины "КАМАЗа" - их нет. Рынок все сметает", - отмечал Петушенко.

На 2022 год "КАМАЗ" запланировал продажу 45 тысяч машин (39 тысяч - в России, 6 тысяч - на экспорт) против ожидаемых 44 тысяч единиц по итогам 2021 года Компания в следующем году ожидает выручку по МСФО в 270 млрд рублей (+8% к ожидаемому результату за 2021 год).

Welcome to Udmurtia, Mr. Musk!

Пытаясь восстановить продажи под давлением пандемии, мировые автопроизводители в 2021 году заявляли амбициозные планы долгосрочного развития, связанные с переводом модельных рядов на альтернативные виды топлива уже в ближайшее десятилетие. Россия в этом смысле не осталась в стороне, и свою заинтересованность модной электромобильной темой обнаружила не перед кем-нибудь, а сразу перед мировым "амбассадором" электрокаров - американским предпринимателем, главой Tesla Илоном Маском.

"Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах", - обмолвился Маск, общаясь по видеосвязи с юными участниками марафона "Новое знание", состоявшегося в конце мая.

Заявления предпринимателя раззадорили губернаторов, которые наперебой стали предлагать ему построить первый в России завод Tesla на вверенных им территориях. "Mercedes production already here! We'll find you a perfect spot", - писал в своем твиттере глава Подмосковья Андрей Воробьев. В той же американской соцсети предпринимателя из США привечал руководитель Удмуртии Александр Бречалов: "Welcome to Udmurtia! Площадка для вас готова!" Губернатор Орловской области Андрей Клычков обещал лучшие условия для завода Tesla, заочно объясняя Маску, что город Орел близок к компании Tesla по философии своего главного символа, который тоже про "бесстрашие и покорение вершин". Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил известного в Кремниевой долине бизнесмена в нашу, Титановую долину. Не менее привлекательные условия обещали Маску Москва, Калининград и другие регионы.

Из Минпромторга в течение года не было вестей о заявке Tesla на СПИК. Но правительство в августе опубликовало свои планы в области электромобильности. Они воплотились в двухэтапную концепцию развития производства и использования электрического автомобильного транспорта до 2030 г.

Первый ее этап предполагает выпуск в России к 2024 году 25 тысяч электрокаров и запуск не менее 9,4 тысячи зарядных станций для них, треть из которых - "быстрые" зарядные станции, подпитывающие автомобиль менее чем за час. На втором этапе планируется довести долю выпускаемых в стране электромобилей до 10% от общего объема, запустить в локальное производство ячейки тяговых аккумуляторных батарей, катодных и анодных материалов, а также наладить работу 72 тысяч зарядок, 40% из которых будут "быстрыми". На втором этапе также планируется также создать 1 тысяч водородных заправок - водородные топливные элементы в сочетании с тяговой аккумуляторной батареей позволяют увеличить запас хода. В совокупности за десятилетие в электромобильной отрасли планируется создание 39 тысяч рабочих мест.

Глава Минпромторга Денис Мантуров уже в декабре 2021 году высказался об анонсированных правительством выпуска электромобилей довольно осторожно. "Планы к 2024 году выйти на показатель 25 тысяч автомобилей - я бы называл эти цифры осторожно. Но, по крайней мере, в тысячах производство по стране - это было бы уже реалистично, говоря об этом сегодня", - добавлял министр.

Целевые показатели концепции развития электротранспорта в РФ до 2030 г.* (тыс. шт.)

Вид продукции 2022г 2023г 2024г 2025г 2026г 2027г 2028г 2029г 2030г Электромобили 2,5 7,4 17,5 44 71 94 115 162,4 217 Зарядные станции ("медленные") 1,178 2,163 3,206 4,284 5,031 5,856 6,703 7,62 8,573 Зарядные станции ("быстрые") 0,528 0,97 1,437 2,856 3,354 3,904 4,469 5,08 5,715 Водородные заправки - - - 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2

* утверждены распоряжением правительства РФ от 23.08.2021 (N2290-р)

Как отмечается в концепции-2030, "в настоящее время в РФ уже сформирован сектор разработки и производства электротранспортных средств". "Также реализуется несколько проектов в области разработки и производства электромобилей. Все они находятся на разных стадиях развития и ориентированы на разные сегменты рынка", - сказано в документе.

Сегодня наиболее осязаемыми в плане реальных объемов электромобильными проектами в России являются электробусы "КАМАЗа" и "ГАЗа". Стабильные поставки крупных партий машин четвертый год ведутся лишь в Москву, бюджет которой в состоянии осилить в разы более дорогие по сравнению с дизельными и газовыми автобусами машины. "КАМАЗ", уже поставивший столице более 600 электробусов и 150 зарядок к ним, в этом году заявил об отправке электробусов на тестовую эксплуатацию в Казань, Уфу, Белгород и Пермь.

Группа "ГАЗ" в 2022-2021 годах подготовила к серийному выпуску электрический легкий грузовик GAZelle e-NN в различных модификациях. Первые электрические "Газели" вышли на пассажирские маршруты Нижнего Новгорода, а также были переданы в тестовую эксплуатацию "Почте России". Однако пока в этих поставках нет реальных объемов - они могут появиться лишь по мере роста рынка электрокаров. Потому под проект нет и собственной компонентной базы. "Основными компонентами для производства электромобилей (группы "ГАЗ" - ИФ) являются моторы и аккумуляторы, которые компания планирует закупать у китайских производителей", - сказано в концепции-2030 с пометкой о том, что производитель будет развивать компетенции.

Проектов по выпуску в России легковых электромобилей собственного производства за последние годы было анонсировано сразу несколько, однако их перспективы пока туманны.

Каким будет российский электрокар

Летом 2021 года СМИ сообщали, что кластер по производству электромобилей может появиться в Липецкой области, где до 2019 года на мощностях ООО "Моторинвест" выпускались китайские кроссоверы Changan. Курирующий автопром замглавы Минпромторга Александр Морозов позже говорил, что проект поддержан "Россетями" и для его реализации может быть заключен специнвестконтракт (СПИК). Между тем, в июле "Моторинвест" из-за 12-миллионной задолженности получил банкротный иск от ФНС в местном арбитражном суде Липецкой области. Арбитраж в итоге отказался рассматривать заявление, не усмотрев признаков банкротства компании. Но юрлицо потенциального производителя электрокаров от этого не стало выглядеть убедительнее - по данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", с 2014 года ООО "Моторинвест" убыточно, а его выручка поступательно уменьшается - с 640 млн рублей в 2014 году до символических 8 млн рублей по итогам ковидного 2020 года, в котором был зафиксирован убыток в 235,6 млн рублей. Электромобильные планы "Моторинвест" пока не обнародовал.

Туманными остаются и перспективы тольяттинского электромобильного стартапа Zetta (ООО "Зетта") бизнесмена Дениса Щуровского и его партнера Вальдемара Вагнера. В марте этого года опытно-промышленный образец электромобиля Zetta был показан главе Минпромторга Денису Мантурову, который, прокатившись на нем, поделился впечатлениями: "Здесь необходимо поработать над шумоизоляцией и интерьером до конца, чтобы он уже был штатным. С учетом того, что у него здесь ограничение стоит, сложно понять по динамике, но по управлению достаточно комфортно. Основа есть, но с материалом продолжим работать, чтобы потребителю она понравилась".

Мантуров также заявлял, что серийное производство электрокара, НИОКР для которого субсидировались министерством, может быть запущено уже в 2021 году, однако об этом до сих пор не сообщалось. При этом Щуровский и неназванный федеральный чиновник осенью 2020 года говорили "Ведомостям", что "Зетте" не удалось получить льготный заем в 100 млн рублей от ФРП, и уже на тот момент было неясно, удастся ли проекту найти инвестора. Позже у стартапа появились проблемы с выплатой зарплат сотрудникам и по результатам прокурорской проверки Щуровский стал фигурантам уголовного дела по части 2 статьи 145.1 УК (невыплата заработной платы). В конце ноября тольяттинская прокуратура сообщила, что долги по зарплатам перед 42 работниками на 3,8 млн руб. компания все же погасила. Щуровский не комментировал ситуацию.

Общаясь с журналистами в середине декабря, Мантуров по-прежнему упоминал "Зетту" в числе перспективных электромобильных проектов, резонно назвав проект "многострадальным".

Выигрышнее на фоне конкурентов с неизвестными источниками финансирования выглядел проект компактного легкового автомобиля "Кама", разработанный в прошлом году "КАМАЗом" совместно с петербургским Политехом. Под него в августе было зарегистрировано АО "Кама". Компанию возглавил бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк.

Когогин в декабре говорил журналистам, что лично вложил в проект 360 млн рублей личных инвестиций, отмечая, что такую же сумму проинвестировал предприниматель Рубен Варданян. По словам Когогина, презентация проекта электромобиля намечена на первый квартал 2022 года. Планируется, что "КАМАЗ" также будет участвовать в стартапе, войдя в него на 25%.

"КАМАЗ" сам по себе вряд ли должен заниматься легковым транспортом. Но мы считаем, что с электромобилем "Кама" мы сделали очень интересный ход. Мы нашли компоновку, ориентированную на такси и каршеринг. Нам всем - руководству компании и нашим акционерам - показалось, что эта идея должна иметь свое развитие", - говорил Когогин журналистам.

Пока отечественные электромобильные проекты только пытались разогнаться первые официальные обязательства по выпуску машин на электротяге взял на себя калининградский "Автотор". Планы производить на мощностях компании с 2023 года электромобили корейских Hyundai и Kia были вписаны в концепцию-2030, и уже к концу года было объявлено, что ООО "Автотор Холдинг" в рамках дополнительного соглашения к действующему СПИК расширит номенклатуру выпускаемой продукции электромокарами с локализацией электродвигателя, тяговой батареи и инвертора. "Предполагается увеличение совокупного объема инвестиций с 12 млрд рублей до 32 млрд рублей. У инвестора также появляется возможность включить в СПИК юридическое лицо, которое будет производить автокомпоненты в Калининградской области", - сообщал Минпромторг.

Министерство уточняло, что "Автотор" планирует производить электрические легковые автомобили и LCV, в том числе собственной разработки, и в 2024 году в Калининграде будут выпущены первые электрокары для маломобильных граждан.

Но не все работающие в России автоконцерны торопятся с электромобильными заявлениями.

Президент "АвтоВАЗа" Николя Мор в конце года говорил журналистам: "Мы собираемся участвовать в исполнении утвержденной программы развития электротранспорта, но пока рано говорить, какие от нас будут модели и на каких заводах они будут выпускаться. Могу сказать, что и Lada, и Renault вместе в необходимое время запустят производство электромобилей в России".

Глава Renault в РФ Ян Птачек в декабре также заявлял, что французский концерн лишь присматривается к электромобильной повестке в российском исполнении. "Как один из лидеров электромобильности в мире Renault не может ничего не делать в этом направлении. Мы об этом думаем, но еще очень рано об этом говорить - это вопрос времени, локальной интеграции. Есть очень много технических вопросов. Мы над этим работаем, но могу обещать, что мы точно придем на рынок электромобилей в России рано или поздно", - отмечал он.

Продажи электромобилей в России остаются штучными, но при этом в 2021 году, по данным "Автостата", выросли в 3,5 раза. "Показатели пока штучные, но динамика устремилась от балансирования внизу резко вверх. За 11 месяцев +250% к 2020 году, если смотреть на продажи новых электромобилей - продано 1855 электромобилей. По году при такой динамике, думаю, порядка 2 тысяч будет продано", - говорил в конце года глава "Автостата" Сергей Целиков.

Минпромторг уже озаботился мерами защиты локального рынка от иностранной продукции - осенью регулятор анонсировал девятикратное повышение утильсбора на импорт электрокаров в России с 2022 года. Кроме того, в уходящем году на площадке ЕЭК обсуждалась отмена нулевой пошлины на ввоз электромобилей в страну, что также поддерживалось министерством.

АЕБ протекционистские меры критиковала. "В дополнение ко всем негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию", - отмечал глава комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель, имея в виду планы повысить утильсбор на ввоз электрокаров в Россию в 2022 году. "К сожалению, такой шаг не обсуждался с представителями отрасли. Мы считаем, что принятие указанного постановления (о повышении утильсбора - ИФ) приведет к росту цен на электромобили для конечного потребителя, а также замедлит динамику их продаж и развитие зарядной инфраструктуры", - говорил он.

Золото - партии

Развитие в уходящем году получил проект российских люксовых автомобилей Aurus, в которые Мантуров надеялся постепенно пересадить всех членов правительства. Сейчас на этих автомобилях ездят президент, премьер и вице-премьеры.

Главным инфоповодом проекта стал старт серийного выпуска машин Aurus в России. Ранее они штучно выпускались на мощностях НАМИ, в серию были запущены на заводе в Елабуге, рядом с производством СП "Соллерс Форд".

Мантуров на церемонии запуска серийного производства седана Aurus говорил, что степень локализации машины составляет 53%, а к 2023 году должна быть доведена до 80%. Министр отмечал, что в 2021 году планируется произвести 300-350 автомобилей Aurus.

Площадка Aurus в Татарстане рассчитана на производство до 5 тысяч автомобилей в год. Сейчас там выпускаются седаны Aurus Senat - машины как раз этой модели используются как служебные для президента Владимира Путина и членов кабмина. В ближайших планах проекта - запуск в производство внедорожника Komendant, планы на будущее - расширить модельный ряд минивэном Arsenal и кабриолетом на базе парадного автомобиля, выпускать электрический мотоцикл.

Путин хвалил Aurus на церемонии запуска его серийного производства. "Как вы знаете, я езжу на таких машинах, и сам за рулем неоднократно бывал. Это, действительно, достойная, качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам", - говорил президент.

Российский автомобильный "тяжелый люкс" в уходящем году расширил дилерскую сеть: в начале октября салон Aurus открылся в комплексе "Авилон Легенда" на исторической территории "Завода имени Лихачева" (ЗИЛ), в конце того же месяцы были анонсированы планы открытия первого салона бренда в Санкт-Петербурге в 2022 году при участии дилерской группы "Автодом".

Становясь ближе к клиенту, российский тяжелый люкс не стал доступнее. Уже в начале 2021 года сообщалось, что цена базовой комплектации седана Aurus Senat выросла на 4 млн рублей, преодолев 20-миллионную отметку. К концу года Мантуров заявил о необходимости переосмыслить само понятие роскоши с поправкой на инфляцию, подняв планку стоимости облагаемых "налогом на роскошь" автомобилей с нынешних 3 млн рублей.