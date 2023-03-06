"Новавинд" расторг договоры с голландским партнером по СП из-за санкций

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - АО "Новавинд" (дивизион "Росатома", отвечающий за развитие возобновляемой энергетики) расторгло договоры аренды с голландской Red Wind на фоне санкций, сообщается в пояснениях к отчетности российской компании по РСБУ за 2022 год.

Red Wind - это СП российской компании и Lagerwey (Нидерланды).

Как поясняется в документе, у компании были заключены договоры аренды и субаренды для производства и сборки компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ).

Договоры с Red Wind B.V. были расторгнуты 7 июля "ввиду наложения экономических санкций", говорится в документе.

"Новавинд" в итоге принял на себя функции по производству и монтажу ВЭУ "с учетом введенных санкционных ограничений".

Это повлекло за собой "значительные убытки от операционной деятельности". Так, согласно отчетности, чистый убыток АО "Новавинд" в 2022 году составил почти 0,63 млрд руб. после прибыли в размере 0,3 млрд руб. в 2021 году.

Выручка за прошлый год сократилась на 4,8%, составив 3,4 млрд руб., себестоимость продаж - увеличилась на 37,4%, до почти 2,8 млрд руб. Основные изменения по этим статьям произошли в части оборудования для ветроэнергетики, следует из документа. В результате валовая прибыль составила 602,6 млн руб. после почти 1,54 млрд руб. в 2021 году.

У компании существенно выросли прочие доходы и расходы. Первые составили 607 млн руб. (рост в 13,5 раз), в основном за счет возврата госпошлин. Расходы увеличились в 3,7 раза, до 848 млн руб., за счет расходов на аренду.

Совместное предприятие с голландским производителем ветроустановок Lagerwey было создано в 2017 году. Целью предприятия была локализация производства в России. Предполагалось, что СП будет отвечать за "контрактацию комплектующих для последующей поставки на производственные площадки АО "Новавинд" в Волгодонске", сообщал "Новавинд". В рамках партнерства Lagerwey должен был поставить комплектующие на первые 60 ветроустановок и обеспечить "трансфер технологий производства ветроустановок мощностью 2,5 МВт и 4,5 МВт российскому партнеру".

Как сообщал гендиректор "Новавинда" Григорий Назаров в конце прошлого года, "в рамках первой программы поддержки ВИЭ "Росатом" успешно провел трансфер технологий, осуществил локализацию критических важных компонентов". "В условиях санкционного давления нам удалось сохранить темпы реализации проектов на достаточно высоком уровне", - отмечал он.