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FESCO отметила рост контейнерного рынка России на 12,5% за 2021 год

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Контейнерный рынок России по итогам декабря 2021 года увеличился на 11,6% по сравнению с декабрем 2020 года, до 601,5 тысяч TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO. За весь год он вырос на 12,5%.

"Импортные перевозки в декабре выросли на 15% относительно ноября 2021 года и на 9,4% по сравнению с декабрем 2020 года. Объем экспортных отправок оказался рекордным - 186 тысяч TEU (рост на 12% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года). Прирост отмечен по всем направлениям. Внутренние перевозки остались на уровне прошлого года. Транзитные отправки выросли на 13% относительно декабря 2020 года", - сообщили в FESCO.

Импорт через порты Дальнего Востока в декабре замедлился, но сохраняет положительную динамику, отмечают в группе.

По данным FESCO, рост контейнерного рынка России по итогам 2021 года составил 12,5% по сравнению с 2020 годом, до 6,533 млн TEU. Экспорт вырос на 8%, до 2,051 млн TEU, транзит - на 32%, до 979 тысяч TEU, внутренние перевозки увеличились на 9%, до 1,105 млн TEU, импорт вырос на 11%, до 2,398 млн TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров в 109 тысяч TEU и более 8 тысяч фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

FESCO Дальний Восток ДВМП РЖД Зиявудин Магомедов Михаил Рабинович

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