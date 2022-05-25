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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:28

FESCO отметила снижение контейнерного рынка России в апреле на 26%

Транзитные перевозки сократились на 40%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - В апреле 2022 года российский контейнерный рынок сократился на 26,1% в годовом измерении, до 414 тысяч TEU (англ. twenty-foot equivalent unit - ИФ), сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

"Импортные перевозки сократились на 24%, при этом объем отправок через сухопутные погранпереходы вырос на 43%. Экспортные отправки сократились на 19% относительно апреля прошлого года, но по сравнению с мартом 2022 года экспорт вырос на 12%. Транзитные отправки сократились на 40%. Основное снижение произошло на направлении Азия-Европа. Внутренние перевозки остались на уровне прошлого года", - рассказали в группе.

По данным FESCO, по итогам января-апреля 2022 года контейнерный рынок России уменьшился на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 1,975 млн TEU.

Импорт сократился на 4%, до 746 тыс. TEU, транзит - на 10%, до 257 тыс. TEU, экспорт - на 10%, до 601 тыс. TEU. Внутренние перевозки выросли на 13%, до 371 тыс. TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот портов РФ, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении группы парк контейнеров в 109 тысяч TEU и около 9 тысяч фитинговых платформ. Флот состоит из 21 судна, они преимущественно эксплуатируются на собственных морских линиях.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 26,5%, у его партнера Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 17% акций не раскрывалась.

FESCO Европа Азия РЖД ДВМП
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