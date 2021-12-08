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FESCO запустит контейнерные перевозки из АТР в Европу через Владивосток и Калининград

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) сообщила, что запускает регулярный интермодальный контейнерный сервис FESCO West Gate Bridge из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в порты Европы через Владивосток и Калининград.

Сервис включает морскую доставку регулярными линиями FESCO из АТР во "Владивостокский морской торговый порт"(ВМТП, входит в группу FESCO). Далее груз поездом довозится до Калининграда.Затем контейнеры будут грузиться на суда на терминале "Балтийской стивидорной компании" (БСК, входит в группу НМТП) и отправляться в порты Европы.

FESCO также планирует развивать перевозки через недавно открытый в Черняховске Калининградской области ТЛЦ "Восток-Запад".

"Регулярность отправок в рамках нового сервиса составит 2-4 раза в месяц. Расчетное транзитное время - 36 суток, что почти в 1,5 раза быстрее, чем альтернативным маршрутом через Суэцкий канал. Основу грузопотока нового сервиса составляют грузы широкой номенклатуры - от товаров народного потребления до оборудования", - отмечает FESCO.

Первый поезд, состоящий из 50 сорокафутовых контейнеров, отправился из Владивостока 6 декабря.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - 50 тыс. контейнеров и более 7 тыс. вагонов-платформ для перевозки. Флот состоит из 21 судна, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях. Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ДВМП, у Михаила Рабиновича - 17,4%, у его партнера, председателя совета директоров FESCO Андрея Северилова - 23,8%. Информация о владельцах 26,3% акций не раскрывалась.

FESCO АТР Владивосток Калининград Европа ВМТП ДВМП Зиявудин Магомедов Михаил Рабинович Андрей Северилов

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