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ЕС и США обсудили возможность использования реверсных поставок газа для Украины и Молдавии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - США и ЕС в понедельник пообещали работать над обеспечением энергетической безопасности таких стран, как Украина и Молдавия, обсудили варианты возможных дополнительных поставок в Европу, говорится в заявлении по итогам заседания Энергетического совета ЕС-США.

"Совет подчеркнул недопустимость использования поставок энергии в качестве рычага геополитического давления. В связи с этим Совет готов усиливать энергетическую безопасность участников Восточного партнерства. Речь идет о таких странах, как Украина, Молдавия", - сказано в документе.

В частности, как отмечается, для этого следует использовать "реверсные поставки газа".

"Учитывая наблюдаемую на геополитической арене напряженность, США и ЕС обсудили вопрос об интенсификации сотрудничества в краткосрочной перспективе, чтобы обеспечить достаточные поставки энергии в ЕС и его соседям", - подчеркивается в заявлении Энергетического совета ЕС-США, распространенном госдепом.

Власти США и ЕС также намерены вместе работать над тем, чтобы в случае перебоев с поставками газа по трубопроводам иметь возможность компенсировать это при помощи СПГ.

Кроме того, в заявлении говорится, что ЕС и США признают наличие растущих киберугроз энергетической инфраструктуре.

Совет называет Украину стратегическим партнером как для ЕС, так и для США и "подчеркнул, что для суверенной Украины важна энергетическая безопасность".

"Совет вновь заявил, что Украина - стратегически важная для ЕС страна с точки зрения транзита газа", - говорится в документе.

Совет заявил, что "Украине требуются мощные, транспарентные и независимые структуры в сфере энергетики".

Заседание Энергетического совета ЕС-США состоялось в понедельник в Вашингтоне. В нем приняли участие глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, член Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр энергетики США Дженнифер Гранхольм.

Евросоюз США

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